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    Усик: Навіщо мені змінювати громадянство? Я українець

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    Олександр Усик - Усик: Навіщо мені змінювати громадянство? Я українець
    Олександр Усик

    Боксер заявив, що його все влаштовує в рідній країні

    Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (15-0, 11 КО) на тлі критики за бій в Москві і розмов про можливу зміну громадянства заявив, що він українець і нічого змінювати не збирається.

    Слова Усика призводить 112 канал.

    «Мені ніхто ніколи не пропонував змінити громадянство, і навіть якщо б запропонували, то я - українець. Навіщо мені змінювати громадянство, якщо у мене є будинок і паспорт? У мене є все і мені не потрібно багато паспортів. Я і з цим можуть скрізь їздити і роблю це. Мені не потрібні інші громадянства крім мого», - заявив Усик.

    Нагадаємо, до цього Усик відмовився від звання «Герой України» після перемоги над Муратом Гассієвим.

    Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим.

    За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.

    У своєму першому коментарі, який чемпіон дав прямо на ринзі, Олександр подякував за підтримку всім українцям.

    Нагадаємо, Олександр Усик був визнаний найкращим боксером липня за версію WBA.

    Джерело: 112 Україна

    бокс Олександр Усик
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