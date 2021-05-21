Вишиванка чи косоворотка? Соцмережі відреагували фотожабами на святковий одяг Зеленського

Інтернет-жартівники закидають президенту носіння російської сорочки, яка не має нічого спільного з вишиванкою

На честь Дня вишиванки український президент Володимир Зеленський опублікував на сторінці в Instagram фото, на якому позує разом з дружиною Оленою у вишиванках. Фото викликало неоднозначну реакцію користувачів мережі.

Зокрема, інтернет-жартівники закидають президенту України носіння російської сорочки, яка не має нічого спільного з вишиванкою.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також відреагував на суперечку навколо сорочки президента. Свою думку він висловив у коментарі Укрінформ.

За словами Подоляка, вишиванки піддалися «невмотивованому злісному хейту відомої політичної групи», а критика в соцмережах – «чергова хвиля чергової брехні».

Радник голови ОП заявив, що українська культура набагато багатша, ніж «зашорені і виховані за радянськими лекалами уявлення про неї». Вишиванки створив український дизайнер Артем Климчук на основі українських традицій крою та орнаментів.

«Можна просто погуглити, що таке, наприклад, клембівська вишивка, які бувають техніки вишивки, варіанти крою і як змінювалась вишивка в різні історичні періоди. Справжня культура завжди багатша, ніж поверхові уявлення про неї», – наголосив він.

Український дизайнер Артем Климчук раніше заявив, що основою для вишиванки Володимира Зеленського став національний костюм, характерний для східного регіону України.

«Для сходу України бічний розріз на сорочці був широко поширеним елементом. Він був дуже популярним в XIX столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський Союз», - пояснив дизайнер.