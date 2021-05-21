В Офісі президента відреагували на критику вишиванки Зеленського

Радник голови ОП заявив, що українська культура набагато багатша, ніж «зашорені і виховані за радянськими лекалами уявлення про неї»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на суперечку навколо вишиванки президента Володимира Зеленського. Свою думку він висловив у коментарі Укрінформ.

У День вишиванки президентське подружжя опублікувало фото у вишиванках, і користувачі в Мережі розкритикували сорочку Зеленського через те, що вона нагадує предмет російського національного костюма - косоворотку.

За словами Подоляка, вишиванки піддалися «невмотивованому злісному хейту відомої політичної групи», а критика в соцмережах - «чергова хвиля чергової брехні».

Радник голови ОП заявив, що українська культура набагато багатша, ніж «зашорені і виховані за радянськими лекалами уявлення про неї». Вишиванки створив український дизайнер Артем Климчук на основі українських традицій крою та орнаментів.

«Можна просто погуглити, що таке, наприклад, клембівська вишивка, які бувають техніки вишивки, варіанти крою і як змінювалась вишивка в різні історичні періоди. Справжня культура завжди багатша, ніж поверхові уявлення про неї», - наголосив він.

Український дизайнер Артем Климчук раніше заявив, що основою для вишиванки Володимира Зеленського став національний костюм, характерний для східного регіону України.

«Для сходу України бічний розріз на сорочці був широко поширеним елементом. Він був дуже популярним в XIX столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський Союз», - пояснив дизайнер.