Кличко розповів як «набридає» Зеленському

Мер Києва не мав зустрічі з президентом Зеленським уже пів року

Мер Києва Віталій Кличко заявив, щоб без призначених зустрічей не приходить до Офісу президента і не мав зустрічі з Володимиром Зеленським уже пів року. Так Кличко прокоментував журналістам слова президента України про те, що, нібито, приходить до Офісу президента і намагається зустрітися з ним.

«Я - людина вихована. Я не ходжу когось очікувати. Може, мене з кимось переплутали? Бо мені є чим займатись. Перед тим, як прийти, навіть до друзів, я завжди зателефоную і спитаю, коли їм зручно зустрітися. Тим більше, не в моїх правилах ходити оббивати пороги кабінетів. Я, як мер столиці, як голова Асоціації міст України, телефонував у приймальню, писав президенту – задля зустрічі з робочих питань. А питань у нас чимало – і щодо газу, тарифів, нагальних питань столиці, питань місцевого самоврядування – всіх членів АМУ. Зустріч так і не відбулася. А коли немає комунікації, – це хіба про ефективну роботу і співпрацю?» – наголосив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Також мер столиці зазначив, що його здивували звинувачення, мовляв, «не треба красти із бюджету».

«Я вже коментував ці зрежисовані обшуки і масові облави, що відбуваються останнім часом. Це – маніпуляції і дискредитація міської влади! Коли шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, – про фінансові порушення, які виявили ми самі, документи за кілька років, то що до цього робили з ними правоохоронці? Може, президенту надають якусь викривлену інформацію? Бо, щоб однозначно стверджувати, – всі факти мають бути доведені в законному порядку», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, в ході пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів журналістам про свої стосунки з мером столиці Віталієм Кличком. З розповіді президента стало зрозумілим, що Зеленський уникає зустрічі з київським міським головою, який нібито «постійно дзвонить, приходить і записується на прийом».

«Мені здається, він дуже неправильно себе публічно поводить. Краще було б запитати, що він від мене хоче. Він регулярно мені дзвонить, пише, записується на прийом, приходить. [...] Він звертався до мене, щоб я його не звільняв з посади голови КМДА», – заявив президент.

Минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

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