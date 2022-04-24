Путін, свічка та монтаж. Соцмережі помітили дивну деталь (фотофакт)

Російський президент і мер Москви з’явилися у храмі в тих же костюмах, що й минулого року

Російські ЗМІ повідомили про відвідання президентом Володимиром Путіним великодньої служби у храмі Христа Спасителя у Москві. Однак державне агентство «РІА Новості» проілюструвало цей візит фотографією, зробленою, очевидно, ще минулого року.

На знімку, яке опублікувало видання, Путін стоїть у тому самому костюмі і з тією ж свічкою, що й 2 травня 2021 року. Про це свідчить фоторепортаж із храму на сайті Кремля.

Крім того, біля глави держави, як і минулого року, стоїть мер Москви Сергій Собянін. Його костюм також повністю збігається зі старою фотографією.

Раніше стало відомо, що поширене російськими пропагандистами відео, на якому московський диктатор Володимир Путін молиться у храмі, має явні ознаки монтажу.