Путін, свічка та монтаж. Соцмережі помітили дивну деталь (фотофакт)
Пропагандистські сайти РФ поширили неоднозначні фото Путіна
Російський президент і мер Москви з’явилися у храмі в тих же костюмах, що й минулого року
Російські ЗМІ повідомили про відвідання президентом Володимиром Путіним великодньої служби у храмі Христа Спасителя у Москві. Однак державне агентство «РІА Новості» проілюструвало цей візит фотографією, зробленою, очевидно, ще минулого року.
На знімку, яке опублікувало видання, Путін стоїть у тому самому костюмі і з тією ж свічкою, що й 2 травня 2021 року. Про це свідчить фоторепортаж із храму на сайті Кремля.
Крім того, біля глави держави, як і минулого року, стоїть мер Москви Сергій Собянін. Його костюм також повністю збігається зі старою фотографією.
Раніше стало відомо, що поширене російськими пропагандистами відео, на якому московський диктатор Володимир Путін молиться у храмі, має явні ознаки монтажу.
Читайте також: Що відбувається з Путіним? Психолог проаналізував дивні пози диктатора на свіжому відео