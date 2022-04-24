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    Путін, свічка та монтаж. Соцмережі помітили дивну деталь (фотофакт)

    Пропагандистські сайти РФ поширили неоднозначні фото Путіна - Путін, свічка та монтаж. Соцмережі помітили дивну деталь (фотофакт)

    Пропагандистські сайти РФ поширили неоднозначні фото Путіна

    Російський президент і мер Москви з’явилися у храмі в тих же костюмах, що й минулого року

    Російські ЗМІ повідомили про відвідання президентом Володимиром Путіним великодньої служби у храмі Христа Спасителя у Москві. Однак державне агентство «РІА Новості» проілюструвало цей візит фотографією, зробленою, очевидно, ще минулого року.

    На знімку, яке опублікувало видання, Путін стоїть у тому самому костюмі і з тією ж свічкою, що й 2 травня 2021 року. Про це свідчить фоторепортаж із храму на сайті Кремля.

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    Путін, свічка та монтаж. Соцмережі помітили дивну деталь (фотофакт)
    Путін, свічка та монтаж. Соцмережі помітили дивну деталь (фотофакт)

    Крім того, біля глави держави, як і минулого року, стоїть мер Москви Сергій Собянін. Його костюм також повністю збігається зі старою фотографією.

    Раніше стало відомо, що поширене російськими пропагандистами відео, на якому московський диктатор Володимир Путін молиться у храмі, має явні ознаки монтажу.

    Читайте також: Що відбувається з Путіним? Психолог проаналізував дивні пози диктатора на свіжому відео

    Теги: росія війна путін Великдень 2022 президент
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    Путін, свічка та монтаж. Соцмережі помітили дивну деталь (фотофакт)