Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники



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Експерти пояснювали таку навалу аномально вологою погодою

Днями Лас-Вегас пережив біблійне вторгнення коників. Повідомляється, що мільйони комах мігрували в місто з Південної Невади і Аризони. При світлі дня навала проходила відносно спокійно, але вночі почався справжній хаос.

Величезні хмари коників линули на яскраве світло і обліпили численні вивіски і вітрини сяючого Лас-Вегаса.

Жителі і гості міста не могли нормально пройти по вулиці. Ця подія вирішили назвати «великим вторгненням коників 2019». Експерти пояснювали таку навалу аномально вологою погодою.

Джерело: trinixy.ru