Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники
Експерти пояснювали таку навалу аномально вологою погодою
Днями Лас-Вегас пережив біблійне вторгнення коників. Повідомляється, що мільйони комах мігрували в місто з Південної Невади і Аризони. При світлі дня навала проходила відносно спокійно, але вночі почався справжній хаос.
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Величезні хмари коників линули на яскраве світло і обліпили численні вивіски і вітрини сяючого Лас-Вегаса.
Жителі і гості міста не могли нормально пройти по вулиці. Ця подія вирішили назвати «великим вторгненням коників 2019». Експерти пояснювали таку навалу аномально вологою погодою.
Джерело: trinixy.ru