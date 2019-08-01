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    Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники

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    Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники

    Експерти пояснювали таку навалу аномально вологою погодою

    Днями Лас-Вегас пережив біблійне вторгнення коників. Повідомляється, що мільйони комах мігрували в місто з Південної Невади і Аризони. При світлі дня навала проходила відносно спокійно, але вночі почався справжній хаос.

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    Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники
    Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники
    Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники
    Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники
    Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники
    Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники
    Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники
    Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники
    Вторгнення комах. Американський Лас-Вегас несподівано окупували коники

    Величезні хмари коників линули на яскраве світло і обліпили численні вивіски і вітрини сяючого Лас-Вегаса.

    Жителі і гості міста не могли нормально пройти по вулиці. Ця подія вирішили назвати «великим вторгненням коників 2019». Експерти пояснювали таку навалу аномально вологою погодою.

    Джерело: trinixy.ru

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    США
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