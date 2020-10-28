Олег Ляшко програв довибори у Верховну Раду
Ляшко фінішував на другому місті, йог підтримали 31,80% виборців
Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині від партії «Слуга народу» Анатолій Гунько переміг на довиборах у Верховну Раду. Його головним опонентом був лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко.
Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, станом на 02:20 28 жовтня пораховано 99,49% протоколів.
Згідно з оприлюдненими підрахунками, Гунько проходить до парламенту – за нього віддали свої голоси 34,08% виборців (21 185 голосів).
На другому місці фінішував Ляшко, якого підтримали 31,80% виборців (19 772 голосів).
Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,69% голосів та посідає третє місце.
Раніше повідомлялося, що Олег Ляшко відмовляється визнавати результати виборів у своєму окрузі.
Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
Всього ЦВК зареєструвала 18 кандидатів в народні депутати. Серед них - дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко та кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько.