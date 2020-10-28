  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Олег Ляшко програв довибори у Верховну Раду

    • Розсилка
    Лідер &laquo;Радикальної партії&raquo; Олег Ляшко не зміг знову переобратися у Верховну - Олег Ляшко програв довибори у Верховну Раду
    Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко не зміг знову переобратися у Верховну

    Ляшко фінішував на другому місті, йог підтримали 31,80% виборців

    Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині від партії «Слуга народу» Анатолій Гунько переміг на довиборах у Верховну Раду. Його головним опонентом був лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко.

    Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, станом на 02:20 28 жовтня пораховано 99,49% протоколів.

    Згідно з оприлюдненими підрахунками, Гунько проходить до парламенту – за нього віддали свої голоси 34,08% виборців (21 185 голосів).

    На другому місці фінішував Ляшко, якого підтримали 31,80% виборців (19 772 голосів).

    Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,69% голосів та посідає третє місце.

    56_04
    Для збільшення графіки натисніть на зображення

    Раніше повідомлялося, що Олег Ляшко відмовляється визнавати результати виборів у своєму окрузі.

    Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

    Всього ЦВК зареєструвала 18 кандидатів в народні депутати. Серед них - дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко та кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько.

    Читайте також: 
    ЦВК Верховна Рада Олег Ляшко політика Радикальна партія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies