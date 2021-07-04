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    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб

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    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб

    В мережі радять українським вболівальникам не особливо засмучуватися через поразку

    Збірна України розгромно поступилася Англії в чвертьфіналі Євро-2020. Інтернет ж заполонили фотожаби і меми на цю тему.

    Зокрема, жартівники з мережі радять українським вболівальникам пити заспокійливі ліки та не особливо засмучуватися через цю поразку.

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    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб
    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб

    Нагадаємо, українська команда дуже невдало розпочала гру. Вже на старті зустрічі пропустила від Гарі Кейна. Згодом гра вирівнялася, але початок другого тайму був нокаутуючим. Англійці забили тричі і зняли питання про переможця.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Євро-2020
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    Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб