Як в мережі відреагували на поразку України від Англії на Євро-2020. Добірка курйозних фотожаб

В мережі радять українським вболівальникам не особливо засмучуватися через поразку

Збірна України розгромно поступилася Англії в чвертьфіналі Євро-2020. Інтернет ж заполонили фотожаби і меми на цю тему.

Зокрема, жартівники з мережі радять українським вболівальникам пити заспокійливі ліки та не особливо засмучуватися через цю поразку.

Нагадаємо, українська команда дуже невдало розпочала гру. Вже на старті зустрічі пропустила від Гарі Кейна. Згодом гра вирівнялася, але початок другого тайму був нокаутуючим. Англійці забили тричі і зняли питання про переможця.