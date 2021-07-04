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    Мессі випередив Роналду і зробив крок до рекорду Пеле

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    Мессі випередив Роналду за кількістю голів зі штрафних - Мессі випередив Роналду і зробив крок до рекорду Пеле
    Мессі випередив Роналду за кількістю голів зі штрафних
    Фото з відкритих джерел

    Капітан збірної Аргентини вивів команду до півфіналу Кубку Америки

    Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі зробив ще один крок до рекорду Пеле за кількістю забитих м'ячів у складі своєї національної команди.

    У матчі 1/4 фіналу Кубка Америки з Еквадором (3:0) Мессі вдалося відзначитися забитим м'ячем зі штрафного в компенсований час. Тепер на його рахунку 76 голів у складі збірної Аргентини. Він відстає лише на один м'яч від легендарного Пеле (77), який є рекордсменом за кількістю голів серед футболістів збірних Південної Америки.

    Також цей гол дозволив йому обійти португальця Кріштіану Роналду за кількістю голів зі стандартів з урахуванням матчів за клуб і збірну – у аргентинця стало 58 голів, а у форварда «Ювентуса» їх 57.

    У півфіналах Кубку Америки зустрінуться Бразилія – Перу, Аргентина – Колумбія.

    Також визначилися учасники 1/2 фіналу на чемпіонаті Європи. За вихід до фіналу зіграють Італія – Іспанія, Англія – Данія.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
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    Мессі випередив Роналду і зробив крок до рекорду Пеле