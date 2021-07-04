Мессі випередив Роналду і зробив крок до рекорду Пеле

Капітан збірної Аргентини вивів команду до півфіналу Кубку Америки

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі зробив ще один крок до рекорду Пеле за кількістю забитих м'ячів у складі своєї національної команди.

У матчі 1/4 фіналу Кубка Америки з Еквадором (3:0) Мессі вдалося відзначитися забитим м'ячем зі штрафного в компенсований час. Тепер на його рахунку 76 голів у складі збірної Аргентини. Він відстає лише на один м'яч від легендарного Пеле (77), який є рекордсменом за кількістю голів серед футболістів збірних Південної Америки.

Також цей гол дозволив йому обійти португальця Кріштіану Роналду за кількістю голів зі стандартів з урахуванням матчів за клуб і збірну – у аргентинця стало 58 голів, а у форварда «Ювентуса» їх 57.

У півфіналах Кубку Америки зустрінуться Бразилія – Перу, Аргентина – Колумбія.

Також визначилися учасники 1/2 фіналу на чемпіонаті Європи. За вихід до фіналу зіграють Італія – Іспанія, Англія – Данія.