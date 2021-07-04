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    Боксер Ф’юрі протролив українців після поразки на Євро і згадав Кличка

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    Тайсон Ф'юрі пишається збірною Англії - Боксер Ф’юрі протролив українців після поразки на Євро і згадав Кличка
    Тайсон Ф'юрі пишається збірною Англії
    Фото з відкритих джерел

    Британський чемпіон світу з боксу порадувався виходу Англії до півфіналу Євро-2020

    Боксер Тайсон Ф’юрі, який готується до третього поєдинку з Деонтеєм Уайлдером за пасок WBC, після перемоги Англії над Україною в чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу, згадав свою перемогу над Володимиром Кличком майже шість років тому.

    «Я не бачив такого побиття України з листопада 2015 року в Дюссельдорфі», – написав скандальний Ф'юрі в своєму «твіттері».

    Вже відомі всі півфіналісти Євро-2020. У перший ігровий день 1/4 фіналу Євро-2020 збірна Іспанії не без зусиль здолала Швейцарію в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:1), а збірна Італії переграла національну команду Бельгії (2:1).

    У другий день чвертьфіналів Данія обіграла Чехію (2:1), а збірна Англії взяла гору над Україною (4:0).

    Таким чином, сформувалися обидві пари півфіналістів Євро-2020:

    Італія – Іспанія. 6 липня

    Данія – Англія. 7 липня

    Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ бокс Євро-2020
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    Боксер Ф’юрі протролив українців після поразки на Євро і згадав Кличка