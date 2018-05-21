Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея

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Фото: David Mercado/Reuters

Покинуті паровози як і раніше відносно добре збереглося, але сіль і сильні вітри роблять свою справу і вони повільно руйнуються

Колись місто Уюні було торговим форпостом Болівії, сьогодні ж вого майже повністю залежить від туризму. Увагу більшості відвідувачів привертає найбільша соляна пустеля в світі Салар-де-Уюні.

Однак, в декількох кілометрах від міста знаходиться ще одна, менш відома пам'ятка - цвинтар поїздів.

Тут спочивають локомотиви і вагони компанії «Болівійські залізниці» 1870-1900 років. Покинуті паровози як і раніше відносно добре збереглося, але сіль і сильні вітри роблять свою справу і вони повільно руйнуються.