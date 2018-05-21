  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея

    • Розсилка
    Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея
    Фото: David Mercado/Reuters

    Покинуті паровози як і раніше відносно добре збереглося, але сіль і сильні вітри роблять свою справу і вони повільно руйнуються

    Колись місто Уюні було торговим форпостом Болівії, сьогодні ж вого майже повністю залежить від туризму. Увагу більшості відвідувачів привертає найбільша соляна пустеля в світі Салар-де-Уюні.

    Однак, в декількох кілометрах від міста знаходиться ще одна, менш відома пам'ятка - цвинтар поїздів.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея
    Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея
    Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея
    Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея
    Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея
    Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея
    Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея
    Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея
    Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея
    Як виглядає кладовище поїздів в Болівії. Фотогалерея
    Фото: David Mercado/Reuters

    Тут спочивають локомотиви і вагони компанії «Болівійські залізниці» 1870-1900 років. Покинуті паровози як і раніше відносно добре збереглося, але сіль і сильні вітри роблять свою справу і вони повільно руйнуються.

    Читайте також
    Південна Америка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ