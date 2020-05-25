Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото



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Відомий в царській Росії фотограф Сергій Прокудін-Горський зробив серію кольорових фото Узбекистану на початку минулого століття

Перший раз хімік Сергій Прокудін-Горський відправився в експедицію на територію нинішнього Узбекистану за кілька років до доручення царя зібрати кольорові фотографії Російської імперії в один проект. Метою тієї поїздки в Туркестанське генерал-губернаторство була зйомка сонячного затемнення.

Подорож тривала кілька тижнів. Здійснити задумане не вдалося, оскільки в момент затемнення хмари закрили небо. Але поїздка не була марною. На фотокамеру німецького виробництва Прокудін-Горський зняв вулиці Самарканда і Бухари. Фотографії виявилися абсолютно несхожими на ті, які були зроблені раніше.

Прокудін-Горський здійнисв три поїздки в Туркестанське генерал-губернаторство. Зараз це територія Узбекистану.

Вперше Прокудін-Горський приїхав до Центральної Азії для зйомки сонячного затемнення в 1907 році. (Спроба була невдалою.) Пізніше він відвідав ці місця в 1911 році, отримавши завдання царя створити документальний проект про життя в Російській імперії.

Після більшовицької революції 1917 року Прокудін-Горський втік з Росії і поселився в Парижі. Незабаром після його смерті в 1944 році бібліотека Конгресу США купила у родичів фотографа 1902 знімка, в тому числі понад 200 фото, які фотограф зробив в Центральній Азії.

Джерело: Настоящее время