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    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото

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    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото

    Відомий в царській Росії фотограф Сергій Прокудін-Горський зробив серію кольорових фото Узбекистану на початку минулого століття

    Перший раз хімік Сергій Прокудін-Горський відправився в експедицію на територію нинішнього Узбекистану за кілька років до доручення царя зібрати кольорові фотографії Російської імперії в один проект. Метою тієї поїздки в Туркестанське генерал-губернаторство була зйомка сонячного затемнення.

    Подорож тривала кілька тижнів. Здійснити задумане не вдалося, оскільки в момент затемнення хмари закрили небо. Але поїздка не була марною. На фотокамеру німецького виробництва Прокудін-Горський зняв вулиці Самарканда і Бухари. Фотографії виявилися абсолютно несхожими на ті, які були зроблені раніше.

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    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото
    Як виглядав Узбекистан за часів Російської імперії. Унікальні кольорові архівні фото

    Прокудін-Горський здійнисв три поїздки в Туркестанське генерал-губернаторство. Зараз це територія Узбекистану.

    Вперше Прокудін-Горський приїхав до Центральної Азії для зйомки сонячного затемнення в 1907 році. (Спроба була невдалою.) Пізніше він відвідав ці місця в 1911 році, отримавши завдання царя створити документальний проект про життя в Російській імперії.

    Після більшовицької революції 1917 року Прокудін-Горський втік з Росії і поселився в Парижі. Незабаром після його смерті в 1944 році бібліотека Конгресу США купила у родичів фотографа 1902 знімка, в тому числі понад 200 фото, які фотограф зробив в Центральній Азії.

    Джерело: Настоящее время

    історія Узбекистан
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