Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект



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Фотопроект «Metamorpolis» досліджує вплив урбанізації та її соціальні наслідки

Фотографії Тіма Франко, зроблені протягом декількох років в Чунцині, сфокусовані на тому, як сільські жителі всіма силами намагаються знайти своє місце в мегаполісі, який швидко розвивається.

Тім Франко (Tim Franco), переконаний прихильник «мистецтва в документальній фотографії», п'ять років працював над проектом «Metamorpolis». У цій серії, автор досліджує соціальний вплив урбанізації в Китаї на прикладі міста Чунцина.

Будівництво найбільшої в світі гравітаційної греблевої гідроелектростанції «Три ущелини» (Санься) призвело до переселення понад мільйона осіб. Землю, на якій вони жили, поглинуло греблі водосховищ. Багато фермерів і сільських жителів раптово опинилися в Чунцині - промисловому гіганті.

Сотні тисяч жителів - молодих і старих - стали вимушено пізнавати, як це - жити в місті, в якому багато хто з них ніколи навіть не був. Чисельність населення Чунцина різко зросла до позначки понад 30 мільйонів людей.

«Metamorpolis» досліджує вплив урбанізації та її соціальні наслідки