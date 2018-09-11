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    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект

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    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект

    Фотопроект «Metamorpolis» досліджує вплив урбанізації та її соціальні наслідки

    Фотографії Тіма Франко, зроблені протягом декількох років в Чунцині, сфокусовані на тому, як сільські жителі всіма силами намагаються знайти своє місце в мегаполісі, який швидко розвивається.

    Тім Франко (Tim Franco), переконаний прихильник «мистецтва в документальній фотографії», п'ять років працював над проектом «Metamorpolis». У цій серії, автор досліджує соціальний вплив урбанізації в Китаї на прикладі міста Чунцина.

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    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект
    Як виглядають наслідки урбанізації в Китаї. Промовистий фотопроект

    Будівництво найбільшої в світі гравітаційної греблевої гідроелектростанції «Три ущелини» (Санься) призвело до переселення понад мільйона осіб. Землю, на якій вони жили, поглинуло греблі водосховищ. Багато фермерів і сільських жителів раптово опинилися в Чунцині - промисловому гіганті.

    Сотні тисяч жителів - молодих і старих - стали вимушено пізнавати, як це - жити в місті, в якому багато хто з них ніколи навіть не був. Чисельність населення Чунцина різко зросла до позначки понад 30 мільйонів людей.

    «Metamorpolis» досліджує вплив урбанізації та її соціальні наслідки

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