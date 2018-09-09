Торгівля товарами між Китаєм і Росією зросла на чверть за вісім місяців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У серпні товарообіг двох країн склав 9 млрд дол.

За підсумками перших восьми місяців цього року обсяг торгівлі товарами між Китаєм і Росією склав 67 млрд 506,1 млн дол. США, що на 25,7 відсотка більше, ніж за той же період 2017 року. Про це повідомило в суботу головне митне управління Китаю.

Згідно з даними, опублікованими на офіційному сайті відомства, в січні-серпні експорт китайських товарів в Росію виріс на 13,5 процентів до 31 млрд 164,5 млн дол., імпорт російських товарів до Китаю склав 36 млрд 341,6 млн дол. з приростом на 38,5 процентів.

У серпні товарообіг двох країн склав 9 млрд 131,1 млн дол. Зокрема експорт з Китаю в Росію досяг 4 млрд 269,9 млн дол., імпорт з Росії в Китай - 4 млрд 861,2 млн дол.

Торговий оборот між двома країнами за підсумками 2017 року збільшився на 20,8 процентів до 84,07 млрд. дол.

Джерело: Синьхуа