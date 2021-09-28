Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok

Трендовий напрям в Університеті культури набирає обертів

Відкритий в Університеті культури інноваційний факультет ТікТок, який став новаторським не лише в Україні, а й за її межами, набирає обертів. Сучасна молодь оцінила нестандартний підхід і з великою цікавістю відвідує заняття провідних практиків-маркетологів, топ менеджерів компаній, успішних тіктокерів, креативників, режисерів, хореографів, лідерів ринку медіакомунікацій. Вони показують, наскільки важлива роль соціальних мереж у розвитку бізнесу і як використовувати сучасні медіаінструменти.

Про це Поплавський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм.

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Разом з Михайлом Поплавським чергове заняття провели український тіктокер, блогер з мільйонною аудиторією (1,6 млн. підписників у ТікТок) Влад Ледбой, засновник першого українського ТікТок дому Top Team House Кирило Кудрявцев та зірковий викладач Університету культури, український режисер театру і кіно Олександр Балабан. За словами спікерів, щоб стати кращими, потрібно просто бути першими. І цю думку поділяє Михайло Поплавський, який ламає стереотипи і задає тренди в сучасній освіті та шоу-бізнесі.

«Сьогодні розпочалась інтелектуально-інформаційна революція. Йде «Битва мозгів»! Настала епоха, в якій все вирішують талант і час. Бізнес потребує талановитих тіктокерів. ТікТок-бізнес ставить лідерство та управління в центр уваги. Потрібно діяти швидко і рішуче.

ТікТок вимагає інноваційної та організаційної структури. Це вміння організувати безперервний потік творчих ідей з ефективними комунікаціями.

Факультет ТікТок – місце креативних ідей і технологій!

Молодь зі здоровими творчими амбіціями може реалізувати себе по максимуму!

Ідеологія ТікТок – звернення до емоцій людини, а не до раціональності. ТікТок – це емоційний бізнес!» – зазначив Михайло Поплавський і додав, що будь-яка справа має йти від серця й душі. Якщо займаєшся улюбленою справою, викладаєшся на повну, то і успіх прийде обов’язково.

Важливо не боятися експериментувати і постійно вчитися, відкривати в собі нові грані. І це не пусті слова. Адже своїм прикладом Поплавський показує, що можливо все. Він відкрив для себе соціальні мережі не так давно і за короткий час став лідером, який задає тренди, починаючи від зовнішнього вигляду, і закінчуючи контентом. Уже зараз у нього в Інстаграм майже 5 млн. підписників, а в ТікТок близько 500 тисяч і 5 млн. вподобайок.

Раніше на факультеті ТікТок своїм досвідом зі студентами поділилися зірковий хореограф, викладачка Університету культури Ілона Гвоздьова; студентка Університету культури, українська співачка, актриса, блогер і тіктокер-мільйонник Анна Трінчер (1,8 млн. підписників TikTok); актриса, блогер, зіркова випускниця Університету культури Ірина Кудашова (1,4 млн. підписників TikTok) та інші.

Сама новина про відкриття першого в Україні і світі трендового факультету викликала шалений резонанс, а перше заняття продемонструвало, що сучасні медіаінструменти – невід’ємна частина ведення бізнесу XXI століття.