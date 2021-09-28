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    Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok

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    Михайло Поплавський: &laquo;Факультет ТікТок ламає стереотипи&raquo; - Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok

    Михайло Поплавський: «Факультет ТікТок ламає стереотипи»

    Трендовий напрям в Університеті культури набирає обертів

    Відкритий в Університеті культури інноваційний факультет ТікТок, який став новаторським не лише в Україні, а й за її межами, набирає обертів. Сучасна молодь оцінила нестандартний підхід і з великою цікавістю відвідує заняття провідних практиків-маркетологів, топ менеджерів компаній, успішних тіктокерів, креативників, режисерів, хореографів, лідерів ринку медіакомунікацій. Вони показують, наскільки важлива роль соціальних мереж у розвитку бізнесу і як використовувати сучасні медіаінструменти.

    Про це Поплавський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм.

    Разом з Михайлом Поплавським чергове заняття провели український тіктокер, блогер з мільйонною аудиторією (1,6 млн. підписників у ТікТок) Влад Ледбой, засновник першого українського ТікТок дому Top Team House Кирило Кудрявцев та зірковий викладач Університету культури, український режисер театру і кіно Олександр Балабан. За словами спікерів, щоб стати кращими, потрібно просто бути першими. І цю думку поділяє Михайло Поплавський, який ламає стереотипи і задає тренди в сучасній освіті та шоу-бізнесі.

    «Сьогодні розпочалась інтелектуально-інформаційна революція. Йде «Битва мозгів»! Настала епоха, в якій все вирішують талант і час. Бізнес потребує талановитих тіктокерів. ТікТок-бізнес ставить лідерство та управління в центр уваги. Потрібно діяти швидко і рішуче.

    ТікТок вимагає інноваційної та організаційної структури. Це вміння організувати безперервний потік творчих ідей з ефективними комунікаціями.

    Факультет ТікТок – місце креативних ідей і технологій!

    Молодь зі здоровими творчими амбіціями може реалізувати себе по максимуму!

    Ідеологія ТікТок – звернення до емоцій людини, а не до раціональності. ТікТок – це емоційний бізнес!» – зазначив Михайло Поплавський і додав, що будь-яка справа має йти від серця й душі. Якщо займаєшся улюбленою справою, викладаєшся на повну, то і успіх прийде обов’язково.

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    Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok
    Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok
    Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok
    Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok
    Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok
    Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok
    Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok
    Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok
    Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok

    Важливо не боятися експериментувати і постійно вчитися, відкривати в собі нові грані. І це не пусті слова. Адже своїм прикладом Поплавський показує, що можливо все. Він відкрив для себе соціальні мережі не так давно і за короткий час став лідером, який задає тренди, починаючи від зовнішнього вигляду, і закінчуючи контентом. Уже зараз у нього в Інстаграм майже 5 млн. підписників, а в ТікТок близько 500 тисяч і 5 млн. вподобайок.

    Раніше на факультеті ТікТок своїм досвідом зі студентами поділилися зірковий хореограф, викладачка Університету культури Ілона Гвоздьова; студентка Університету культури, українська співачка, актриса, блогер і тіктокер-мільйонник Анна Трінчер (1,8 млн. підписників TikTok); актриса, блогер, зіркова випускниця Університету культури Ірина Кудашова (1,4 млн. підписників TikTok) та інші.

    Сама новина про відкриття першого в Україні і світі трендового факультету викликала шалений резонанс, а перше заняття продемонструвало, що сучасні медіаінструменти – невід’ємна частина ведення бізнесу XXI століття.

    Теги: бізнес актриса соціальні мережі Михайло Поплавський співачка Instagram молодь TikTok
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    Йде «Битва мозгів»! Поплавський розказав, як працює факультет ТikTok