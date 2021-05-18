За кадром відомих фільмів: добірка курйозних фото зі знімальних майданчиків

Страшний клоун з «Воно» не такий вже і страшний, якщо з ним фотографуються діти, чи не так?

Фільми мають дивну здатність – вони можуть перенести нас в зовсім інший світ, де можливим є все. Правда, мало хто замислюється над тим, як режисерам і акторам вдалося домогтися приголомшливого результату, перетворивши фантазію на реальність.

Так, при перегляді трилера режисера Стівена Спілберга в жилах холоне кров. Але якщо звернути увагу на кумедні кадри зі знімального майданчика, то можна побачити, що акули не такі вже й небезпечні, адже в картині вони – несправжні.

Думаєте, Фродо і його вірні помічники дійсно підкорювали вершини і цілодобово не зупинялися на шляху до мети? Як би не так! Іноді їх підвозили на вертольоті.

Навіть найдраматичніші сцени можна перетворити в смішні кадри. Наприклад, у фільмі «Титанік» ми бачили сумну картину, коли практично всі пасажири корабля потонули і замерзли, а Роза Доусон врятувалася завдяки коханому і шматку дерева.

Насправді, жінка навіть не збиралася тонути, адже зйомки цієї сцени проходили в невеликому надувному басейні.

А страшний клоун з «Воно» не такий вже і страшний, якщо з ним фотографуються діти, чи не так? Також він боїться дощу і втомлюється від тривалих зйомок.