«Дніпрогаз» здійснює технічне обслуговування за акційною ціною
«Дніпрогаз» закликає клієнтів подбати про безпеку та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж
Технічне обслуговування внутрішніх мереж газопостачання є гарантією безпечного споживання газу. Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у приватних будинках і квартирах несуть їх власники. АТ «Дніпрогаз» запропонував клієнам фіксовану вартість виконання робіт з технічного обслуговування внутрішніх мереж – 300 грн на рік.
За статистикою, третина викликів дніпрянами аварійно-диспетчерської служби газу - витоки на газових мережах. Пов’язано це із несвоєчасним проведенням технічного обслуговування внутрішніх газопроводів. За правилами безпеки газопостачання комплекс робіт з технічного обслуговування необхідно проводити один раз на рік.
«Міжопалювальний період – це найзручніший час для проведення обстеження та технічного обслуговування внутрішніх мереж газопостачання. Особливо це стосується приватних домоволодінь, які використовують газ для опалення, - зазначає директор з капітального будівництва АТ «Дніпрогаз» Володимир Ткаченко. – Наша компанія зробила послугу технічного обслуговування внутрішніх мереж доступною, зафіксувавши ціну на рівні 300 гривень на рік».
Для проведення ТО клієнт має підписати договір з газорозподільною компанією та після обстеження внутрішніх газових мереж – акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні на підставі паперового рахунку.
Підписавши договір на проведення ТО з газорозподільною компанією, споживач гарантовано отримує:
- обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу,
- приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів,
- огляд наявності та перевірка герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,
- перевірка працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,
- усунення витоків на муфтових з’єднаннях.
Про деталі послуги дніпряни можуть дізнатися у 104.ua Клієнтському просторі по вул. Паторжинського, 24.
АТ «Дніпрогаз» закликає клієнтів подбати про власну безпеку і безпеку рідних та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж.