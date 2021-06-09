«Дніпрогаз» здійснює технічне обслуговування за акційною ціною

«Дніпрогаз» закликає клієнтів подбати про безпеку та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж

Технічне обслуговування внутрішніх мереж газопостачання є гарантією безпечного споживання газу. Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у приватних будинках і квартирах несуть їх власники. АТ «Дніпрогаз» запропонував клієнам фіксовану вартість виконання робіт з технічного обслуговування внутрішніх мереж – 300 грн на рік.

За статистикою, третина викликів дніпрянами аварійно-диспетчерської служби газу - витоки на газових мережах. Пов’язано це із несвоєчасним проведенням технічного обслуговування внутрішніх газопроводів. За правилами безпеки газопостачання комплекс робіт з технічного обслуговування необхідно проводити один раз на рік.

«Міжопалювальний період – це найзручніший час для проведення обстеження та технічного обслуговування внутрішніх мереж газопостачання. Особливо це стосується приватних домоволодінь, які використовують газ для опалення, - зазначає директор з капітального будівництва АТ «Дніпрогаз» Володимир Ткаченко. – Наша компанія зробила послугу технічного обслуговування внутрішніх мереж доступною, зафіксувавши ціну на рівні 300 гривень на рік».

Для проведення ТО клієнт має підписати договір з газорозподільною компанією та після обстеження внутрішніх газових мереж – акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні на підставі паперового рахунку.

Підписавши договір на проведення ТО з газорозподільною компанією, споживач гарантовано отримує:

обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу,

приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів,

огляд наявності та перевірка герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,

перевірка працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,

усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

Про деталі послуги дніпряни можуть дізнатися у 104.ua Клієнтському просторі по вул. Паторжинського, 24.

АТ «Дніпрогаз» закликає клієнтів подбати про власну безпеку і безпеку рідних та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж.

АТ «Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.