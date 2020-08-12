Інвестиції в кібербезпеку — це не витрати, а забезпечення конкурентних переваг компанії



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За статистикою більше половини зломів стосуються малого та середнього бізнесу

До 2027 року глобальні витрати на кібербезпеку досягнуть 10 мільярдів доларів на рік. Дізнайтеся, як правильно розподілити бюджет для організації безпечного віддаленого доступу співробітників до внутрішньої інформації. 25 червня на online-івенті Cybersafe.pandemic 12 експертів із EY, IBM, Cyber School, EPAM та інших компаній поділяться ефективними інструментами захисту особистої та професійної інформації.

Подробиці: cybersafe.delo.ua

Ключова тема — трансформація безпеки в 2020 році та організація безпечної та ефективної роботи команди, що працює віддалено.

Серед спікерів: керівник підрозділу інженерів з кібербезпеки харківського офісу компанії Ерамов Віталій Балашов, засновник StealthMail Євген Верзун, заступник директора Української міжбанківської асоціації членів платіжних система ЕМА Олеся Данильченко, Product Manager в компанії Very Good Security Іринa Зяхор, провідний технічний експерт IBM Security Віталій Воропай та ще 8 експертів з кібербезпеки.

Ви дізнаєтеся:

як уникнути ризиків віддаленої роботи для конфіденційних даних та фінансової інформації компанії

ключові зміни основних кіберзагроз при віддаленому доступі до корпоративних даних

5 способів зламати вас та ваших співробітників через електронний лист під прикриттям паніки

як крадуть гроші у клієнтів дистанційного банківського обслуговування?

Соціальна місія бізнес-медіа бюро Ekonomika + — підтримувати підприємців, надаючи необхідні знання та інструменти. Тому організатори створили формат участі FREE, щоб якомога більше компаній змогли убезпечити свої інформаційні дані і отримати ефективні інструменти кібербезпеки. Всі бажаючі зможуть абсолютно безкоштовно отримати доступ до виступів 4 спікерів.

Особливість online-івенту Cybersafe.pandemic в тому, що він поєднав всі переваги живого заходу: максимальний ефект присутності за рахунок трансляції з декількох камер та онлайн-монтажу в режимі реального часу, моментальний доступ до презентацій, нетворкінг в закритому Telegram-чаті з понад 400 експертами, а головне — можливість проконсультуватися з експертами в закритому чаті щодо впровадження кібербезпеки в своїй компанії!

Зареєструватися: cybersafe.delo.ua

За статистикою більше половини зломів стосуються малого та середнього бізнесу! Реєструйтеся на online-івент Cybersafe.pandemic і дізнайтеся, як запобігти кібератаці.