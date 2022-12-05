Заява партії «Європейська Солідарність»

«Європейська Солідарність» щиро вітає всіх з Міжнародним днем волонтера. Волонтерство стало однією з національних ідей мільйонів українців, які сьогодні об’єднані довкола підтримки ЗСУ, що наближає день нашої перемоги. Звісно, більшість представників нашої політичної команди з першого дня війни, з 2014 року, і особливо – 24 лютого 2022, збирають допомогу для ЗСУ, роблять благодійні внески, купують зброю, бронетехніку, засоби захисту.

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Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги. Найбільший злочин проти країни в умовах повномасштабної війни – це спроби розколоти суспільство, посварити українців, використовуючи найцинічніші технології інформаційних спецоперацій. Бо вигодонабувач від цього один – наш ворог, російська федерація.

Прикро, що сьогодні в соцмережах ми спостерігаємо за організованою технологію розколу, коли боти з порожніми сторінками дозволяють собі ображати військових і медиків, а потім «позитивні блогери» Банкової використовують це для власних політиканських цілей, які суперечать інтересам держави.

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Політтехнологи, які раніше працювали на Януковича та його людей, а сьогодні знову окопалися на Банковій, добре знаються на провокаціях і технологіях розколу суспільства. Люди з орбіти Банкової, як і анонімні телеграм канали влади, дозволяють собі публічно використовувати мову ненависті і розколу, принижуючи мільйони українців, які воюють і волонтерять, з 2014 року захищаючи країну.

За брудними провокаціями проти Катерини Поліщук «Пташки», Масі Найєма, Віталія Кличка, а також спецоперація проти «ЄС» та Артура Герасимова, якому приписали так звану «ботоферму», не надавши жодного доказу, стоять ті ж самі люди – послідовники баканова і наумова з СБУ, які працюють для провокації внутрішнього розколу.

Цього не буде.

Ми наголошуємо, що наша команда в 2014 році почала творення сучасної української армії. Всі ці роки ми системно розвивали і підтримували ЗСУ, це наша ідеологія. Ми висловлюємо щиру повагу нашим Героям і вітаємо з отриманням заслужених нагород від української Держави.

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Ми допомагаємо батальйонам і бригадам, не запитуючи про їхні політичні вподобання, бо сьогодні в нас немає партійних прапорів. Український народ об’єднаний і працює та бореться під єдиним українським прапором.

Окремо звертаємося до всіх наших прихильників не вестися на жодні брудні провокації проти єдності і утриматися від будь-якої участі в спровокованих інформаційних війнах в соцмережах, які рясно провокують «корисні ідіоти» у владі.

Можна сказати, що на злодії і «єрмалка» горить. Показово, що глава ОП публічно долучився до цієї організованої його ж офісом інформаційної спецоперації.

Мета цих ІПСО зрозуміла. Банкова, де працюють технологи Януковича і колишні помічники регіонала тедєєва, повернула цензуру часів януковича. Повністю зачищене інформаційне поле, цензурований телемарафон, закриті незалежні телеканали повертають нас в часи тотальної цензури і керованого інформаційного простору. Свобода слова та інформація про діяльність опозиції залишаються суто в соцмережах, тому спецоперації добралися і сюди з метою спровокувати срач, розколоти суспільство і дискредитувати опозицію.

Так, українське суспільство змінилося. Воно здатне відділяти факти від маніпуляції і брехні, мета якої – дискредитація і розкол. Фактом лишається те, хто що робить в час цієї війни.

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Наша команда сьогодні – на полі боїв і на волонтерському фронті. Ми щоденно допомагаємо ЗСУ, ми маємо низку гуманітарних програм і віддаємо перевагу цим конкретним справам замість участі у віртуальних срачах.

Рано чи пізно люди будуть знати, хто де був на початку війни і що конкретно робив для обороноздатності в 2014, в 2019-2022 року і з початку широкомасштабного вторгнення.

Правда і Україна переможуть.