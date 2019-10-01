«Надія на порятунок»: 5 фактів про новий серіал



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У головних ролях - Майкл Шенкс («Зоряна брама»), Еріка Дюранс («Таємниці Смолвіля») і Деніел Гілліс («Щоденники вампіра»)

З вівторка по п'ятницю об 11:00 на «Інтері» телеглядачі стежитимуть за непростим життям лікарів

Сьогодні на «Інтері» стартувала багатосерійна медична драма з елементами містики - «Надія на порятунок» (оригінальна назва - Saving Hope).

З вівторка по п'ятницю об 11:00 телеглядачі стежитимуть за непростим життям лікарів, які щодня рятують людей, переживають особисті трагедії, а часом навіть стикаються з надприродними явищами.

У головних ролях - Майкл Шенкс («Зоряна брама»), Еріка Дюранс («Таємниці Смолвіля») і Деніел Гілліс («Щоденники вампіра»).

У день прем'єри - 5 фактів про канадський серіал.

1. Медичну драму «Надія на порятунок» починали знімати в справжній лікарні, але це створювало незручності як знімальній групі, так і реальним пацієнтам. Тому в подальшому декорації клініки побудували в павільйоні. «Пілот серіалу ми знімали в окремому крилі справжньої лікарні, - згадує актриса Еріка Дюранс. - Лякало, коли в середині зйомки ми чули крики в коридорі - «Екстрена допомога! Реанімація!» І важко було усвідомлювати, що поруч з нами знаходяться люди, яким дійсно дуже погано, які знаходяться на межі життя і смерті». Один з пацієнтів навіть подав до суду на двох акторів, які без його згоди були присутні під час його обстеження в лікарні. І зажадав компенсації в розмірі 100 тис. доларів. Але позов був відхилений.

2. Робота в медичній драмі і знайомство з історіями різних хвороб привчили акторів уважніше ставитися до свого здоров'я. «У нас на майданчику було дуже багато справжнього медичного обладнання, - розповідає Дюранс. - Я, наприклад, постійно вимірювала собі тиск. В якійсь мірі навіть стала іпохондриком».

3. Акторам Еріці Дюранс і Майкл Шенкс, які грають закохану пару, було легко зображувати почуття, тому що вони давно знайомі. Серіал «Надія на порятунок» - не перша їхня спільна робота. Вперше вони зустрілися в 2004 році на знімальному майданчику фільму «Зоряна брама SG-1». А в 2010 Еріка і Майкл знімалися разом у серіалі «Таємниці Смолвіля».

4. Виконавець ще однієї головної ролі - актор Деніел Гілліс - став знаменитим завдяки роботі в «Щоденниках вампіра». Він зізнався, що дуже втомився від образу містичного персонажа, тому з радістю прийняв пропозицію зіграти звичайного доктора в серіалі «Надія на порятунок». А ще Гілліс, який виріс в Новій Зеландії, вперше в своїй кар'єрі зміг в кадрі розмовляти по-справжньому - з новозеландським акцентом. «Протягом дванадцяти років я грав американців і англійців, мені в кадрі доводилося розмовляти чистою англійською, - розповідає Деніел - У серіалі «Надія на порятунок» я теж прослуховувався як американець, але потім продюсер попросив мене говорити так, як я зазвичай кажу , - з акцентом. И я нарешті зрозумів, наскільки легко акторам, коли вони можуть не стежити за вимовою».

5. У драмі «Надія на порятунок» навіть в епізодичних ролях задіяні відомі актори. Наприклад, окремих пацієнтів лікарні та їхніх родичів зіграли Ерін Карплук (зірка серіалу «Бути Ерікою»), Пітер Келеган ( «Викуп», «Велика афера»), Тайлер Хайнс ( «Морська поліція: Спецвідділ», «Чи боїшся ти темряви?» ), Ноам Дженкінс («Джон Кью», «Пила 2»), Пітер Муні ( «CSI: Місце злочину Майамі») та інші. Також в якості режисера одного з епізодів виступив актор Джейсон Прістлі, який став популярним завдяки ролі Брендона Уолша в серіалі «Беверлі-Хіллз, 90210». Дивіться серіал «Надія на порятунок» на «Інтері» з вівторка по п'ятницю об 11:00 (по дві серії на день).