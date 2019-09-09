Британський телеканал зніме серіал про отруєння Олександра Литвиненка
За інформацією ЗМІ, росіянина Литвиненка зіграє актор Девід Теннант
Британський телеканал ITV зніме серіал про отруєння радіоактивним полонієм-210 колишнього агента ФСБ РФ Олександра Литвиненка, що сталося у Лондоні у 2006 році.
Про це повідомляє The Guardian.
«Справа про вбитого російського дисидента (Олександра Литвиненка - ред.) стане серіалом на ITV», - пише видання.
За інформацією ЗМІ, Литвиненка зіграє Девід Теннант, який раніше прославився роллю Десятого Доктора у серіалі «Доктор Хто».
Крім того, днями в лондонському театрі Олд Вік почали показ вистави під назвою «Дуже дороге отруєння» про вбивство Литвиненка.
Як відомо, колишній агент ФСБ РФ Олександр Литвиненко помер 23 листопада 2006 року в Лондоні в результаті отруєння радіоактивним полонієм-210.
Експерт з радіації Метью Панчер, який вів розслідування, був знайдений мертвим через п'ять місяців після поїздки до Росії.
Лондон звинуватив російських співробітників спецслужб Андрія Лугового та Дмитра Ковтуна у вбивстві Литвиненка. У 2007 році Луговий став депутатом російської Держдуми. В 2015 році президент РФ Володимир Путін присвоїв йому державну нагороду «За службу Батьківщині».
До слова, 9 вересня телеканал CNN з посиланням на джерела в адміністрації президента США Дональда Трампа повідомив, що у 2017 році розвідка США таємно вивезла з Росії одного з своїх найбільш цінних агентів, який працював в російському уряді.
Джерело: Укрінформ