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    Росіяни активно дивляться «Слугу народу» в інтернеті

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    Третій сезон серіалу &laquo;Слуга народу&raquo; з&rsquo;явився 27 березня - Росіяни активно дивляться «Слугу народу» в інтернеті
    Третій сезон серіалу «Слуга народу» з’явився 27 березня

    Компанія Яндекс викупила права на показ українського серіалу в РФ

    Онлайнкінотеатр Okko опублікував статистику щодо переглядів зарубіжних серіалів росіянами за перше півріччя 2019 року. Про це пише видання «Коммерсантъ».

    В трійці лідерів поряд із «Грою престолів» і «Чорнобилем» ввійшов і український серіал «Слуга народу» від студії «Квартал 95». Третій сезон серіалу «Слуга народу» з’явився 27 березня, а 24 травня російська компанія Яндекс викупила ексклюзивні права на показ українського серіалу в РФ.

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    25 травня серіал «Слуга народу» з’явився на онлайн кінотеатрі Megogo, а 28 травня на сайті Okko.

    Серіал «Слуга народу» протягом декількох місяців за кількістю переглядів серед підписників ресурсу «Кинопоис», який належить Яндексу, обганяв і серіал «Друзі».

    Онлайн кінотеатр Megogo також заявив про те, що серіал «Слуга народу» за відповідний період ввійшов в ТОП-10 серіалів за кількістю переглядів. 

    Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель дивилася фрагменти з серіалу «Слуга народу», де в ролі президента Голобородька знявся Володимир Зеленський.

    Як повідомлялося, 4 червня у Росії ФСБ прийшла за «Яндексом».

    «Яндекс» придбав ексклюзивні права на показ в інтернеті на території Росії серіалу «Слуга народу».

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