Наша системність ще раз довела свою ефективність під час пандемії, – СЕО «Тедіс Україна»

«Тедіс Україна» увійшла в ТОП-200 найбільших платників податків країни за підсумками 2020 року

В інтерв’ю виданню «Власть денег» генеральний директор одного з найбільших FMCG-дистриб’юторів України Тарас Корніяченко зазначив, що в минулому році компанія перевиконала заплановані бізнес-показники.

«Можу впевнено стверджувати, що минулий рік ми відпрацювали з високо піднятою головою. Наша системність ще раз довела свою ефективність під час пандемії. Компанія працювала в штатному режимі, виконуючи всі свої зобов’язання перед постачальниками, клієнтами, співробітниками. Для персоналу ми додали додаткову опцію в корпоративну медстраховку – тестування на COVID-19, направивши на це мільйон гривень в минулому році».

За словами СЕО «Тедіс Україна» зараз компанія рухається в напрямках розвитку інноваційного підходу і підприємницького духу: «Ми хочемо трансформувати компанію таким чином, щоб могли ще більш оперативно і гнучко реагувати на зовнішні зміни ринкового середовища та бути ще більш ефективними», – зазначив Тарас Корніяченко.

Нагадаємо, що компанія «Тедіс Україна» увійшла в ТОП-200 найбільших платників податків країни за підсумками 2020 року. За минулий рік дистриб’ютор перерахував до державного бюджету понад 1,4 мільярда гривень податкових відрахувань. Це на 5% більше, ніж роком раніше.