Послугу технічного обслуговування у АТ «Житомиргаз» замовили понад чотири тисячі споживачів

З 2019 року споживачі отримали право обирати компанію, яка виконуватиме нагляд за станом газових мереж

Понад чотири тисячі угод про надання послуги технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж укладено між юридичними, фізичними споживачами та компанією з АТ «Житомиргаз» від початку року. Наразі таку послугу можна отримати за акційною ціною 300 грн для власників приватних будинків або квартир.

Фахове та регулярне обслуговування газових мереж гарантує безпечне користування природним газом. Відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у приватних будинках і квартирах, відповідно до українського законодавства, несуть їхні власники.

«Житомиргаз – надійний партнер у наданні послуг. Споживачі, які усвідомлюють складність комплексного обслуговування газової системи, в умовах ринку, обирають наших фахівців, які щохвилини готові ліквідувати можливі аварійні ситуації та виконати ремонтні роботи будь-якого рівня складності», - зауважує технічний директор компанії Сергій Колесник.

Фахівці АТ «Житомиргаз» звертають увагу на те, що відсутність періодичного технічного обслуговування стану газових мереж у багатоповерхівках, у приватних будинках призводить до аварійних ситуацій. Щоб попередити несправності та безпечно споживати газ, радять вчасно укладати договори на технічне обслуговування.

Відповідальність за технічне обслуговування систем газопостачання, відповідно до чинного законодавства, покладено на власників, співвласників та орендаторів будівель. З підписанням договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, відповідальність за безпечну експлуатацію переходить до підрядної організації.

Для отримання консультацій або укладання договору з газовою компанією, споживачі природного газу можуть звертатись до 104.ua Клієнтський простір АТ «Житомиргаз» за місцем проживання або телефонувати у контакт-центр: (0412) 55 80 04.

З 2019 року споживачі отримали право самостійно обирати компанію, яка виконуватиме нагляд за станом газових мереж та здійснюватиме їх обслуговування. Чинним законодавством передбачено виконання робіт з технічного обслуговування ВБСГ виключно за договорами, що укладатимуться з власниками/управителями житлового фонду на умовах вільного ринку.