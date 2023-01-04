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Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro

Центр протидії корупції
glavcom.ua
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Трираундові аукціони скасували одразу для всіх тендерів, без попередніх обговорень та консультацій із гравцями ринку
фото з відкритих джерел

Спільна заява Transparency International Ukraine та Центру протидії корупції

Від 3 січня 2023 року Кабінет Міністрів тимчасово замінив трираундові аукціони у публічних закупівлях сліпим аукціоном. Рішення ухвалили без обговорень із бізнесом і фаховою спільнотою, та, на нашу думку, із недостатнім обґрунтуванням. 

Що зміниться у публічних закупівлях

Згідно з Постановою №1495, уряд відмовився від одного із етапів конкурентних закупівель – трираундового аукціону. Якщо раніше після подачі документів учасники тендеру в призначений день і час могли тричі знизити ціну, щоб отримати контракт, то тепер переможця будуть визначати за ціною його початкової пропозиції. Рішення обґрунтували проблемою з підключенням бізнесу до аукціонів в умовах дефіциту електроенергії. 

Ця зміна тимчасова – на 6 місяців. Водночас повернення до трираундових аукціонів прописане в постанові уряду нечітко, через що через пів року може виникнути юридична колізія в тому, які проводити аукціони.

Інші етапи відкритих торгів з особливостями залишилися без змін, тобто про повне скасування тендерів не йдеться. Вони й надалі будуть у системі, конкурентними та відкритими для всіх. 

Ризики та недоліки рішення

Ідея сліпих аукціонів без раундів на зниження ціни сама по собі не є новою для сфери публічних закупівель. Виходячи з аналізу даних системи Prozorro, ми допускаємо можливість протестувати сліпі аукціони без раундів на зниження ціни. Наприклад, зробити їх опціональними – доступними за певних умов, як-от для закупівель дорожчих певної межі, або розробити спосіб програмувати тактику гри в аукціоні наперед.

Однак трираундові аукціони скасували одразу для всіх тендерів, без попередніх обговорень та консультацій із гравцями ринку. Замовники, бізнес та громадськість дізналися про нововведення, коли його вже ухвалили і технічно реалізували. Також Міністерство економіки не надало достатньої інформації, наскільки проблема з підключенням до аукціонів масова серед підприємців та наскільки критичний її вплив на тендери. Тому відсутність вичерпної інформації від уряду викликає в громадськості сумніви щодо доцільності саме такого рішення. 

Що робити далі

Насамперед ми закликаємо уряд дотримуватися послідовності впровадження змін. Необхідно розробляти їх на основі аналізу та детально обґрунтовувати, виносити на публічний розгляд, вносити спершу юридичні, а вже потім – технічні зміни. Також ухвалювати рішення, які покликані допомогти бізнесу, без обговорення із самим бізнесом – недопустимо.

Також Transparency International Ukraine та Центр протидії корупції закликають розглянути можливість зробити ухвалене рішення більш гнучким: запровадити його для окремого сегменту закупівель або надати учасникам можливість запрограмувати участь в аукціоні наперед. І обов’язково узгодити новий варіант із гравцями сфери.

Теги: бізнес ProZorro Transparency International аукціон

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