Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн

До кінця 2022 року планується проведення ще вісім орендних аукціонів

З початку року Фонд держмайна провів 1 192 успішних орендних аукціони

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на наступний рік. Торги відбудуться 4 та 6 січня. Всі стартові ціни не перевищують 700 гривень. Серед об’єктів приміщення, які підійдуть під розміщення складу, магазину та кавових апаратів.

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Перелік об’єктів:

Частина приміщення у одному з навчальних корпусів Дніпропетровського медичного університету площею 2 м².

Стартова ціна – 228 грн.

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Дата проведення аукціону – 4 січня.

Приміщення магазину площею 142 м² у Дніпрі.

Стартова ціна – 604 грн.

Дата проведення аукціону – 6 січня.

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Вбудоване приміщення пристанційного складу загальною площею 51 м² у Вінниці.

Стартова ціна – 51 грн.

Дата проведення аукціону – 6 січня.

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Приміщення у гуртожитку площею 4 м² у Дніпрі.

Стартова ціна – 22 грн.

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Дата проведення аукціону – 6 січня.

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Частина коридору у гуртожитку загальною площею 6 м² у Дніпрі.

Стартова ціна – 50 грн.

Дата проведення аукціону – 6 січня.

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Частина коридору на 3-му поверсі гуртожитку у Дніпрі загальною площею 3 м².

Стартова ціна – 15 грн.

Дата проведення аукціону – 6 січня.

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З початку року Фонд держмайна провів 1 192 успішних орендних аукціони. За цей час він отримав від оренди держмайна 570,4 млн грн. Крім того, до кінця 2022 року планується проведення ще вісім орендних аукціонів.

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«Ми рецензуємо ці звіти, щоб не допустити заниження вартості активів і, як наслідок, зменшення податків. В 2022 році завдяки такому моніторингу Фонду держмайна вдалося не допустити скорочення надходжень до бюджету на приблизно 1,5 млрд грн», – розповіла Заступник Голови Фонду держмайна Юлія Бєлова.

*В підрахунки включені лише продажі фізичними особами.