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Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
До кінця 2022 року планується проведення ще вісім орендних аукціонів
зображення: ucap.io

З початку року Фонд держмайна провів 1 192 успішних орендних аукціони

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на наступний рік. Торги відбудуться 4 та 6 січня. Всі стартові ціни не перевищують 700 гривень. Серед об’єктів приміщення, які підійдуть під розміщення складу, магазину та кавових апаратів.

Перелік об’єктів:

Частина приміщення у одному з навчальних корпусів Дніпропетровського медичного університету площею 2 м².

Стартова ціна – 228 грн.

Дата проведення аукціону – 4 січня.

Приміщення магазину площею 142 м² у Дніпрі.

Стартова ціна – 604 грн.

Дата проведення аукціону – 6 січня.

Вбудоване приміщення пристанційного складу загальною площею 51 м² у Вінниці.

Стартова ціна – 51 грн.

Дата проведення аукціону – 6 січня.

Приміщення у гуртожитку площею 4 м² у Дніпрі.

Стартова ціна – 22 грн.

Дата проведення аукціону – 6 січня.

Частина коридору у гуртожитку загальною площею 6 м² у Дніпрі.

Стартова ціна – 50 грн.

Дата проведення аукціону – 6 січня.

Частина коридору на 3-му поверсі гуртожитку у Дніпрі загальною площею 3 м².

Стартова ціна – 15 грн.

Дата проведення аукціону – 6 січня.

З початку року Фонд держмайна провів 1 192 успішних орендних аукціони. За цей час він отримав від оренди держмайна 570,4 млн грн. Крім того, до кінця 2022 року планується проведення ще вісім орендних аукціонів.

«Ми рецензуємо ці звіти, щоб не допустити заниження вартості активів і, як наслідок, зменшення податків. В 2022 році завдяки такому моніторингу Фонду держмайна вдалося не допустити скорочення надходжень до бюджету на приблизно 1,5 млрд грн», – розповіла Заступник Голови Фонду держмайна Юлія Бєлова.

*В підрахунки включені лише продажі фізичними особами.

Теги: Україна Фонд державного майна аукціон

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