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У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
Розвиваючи свою здатність відчувати, ви розкриєте нові горизонти власного «Я»
фото: КМДА

Столична влада продовжує дбати про психологічний стан військових та їх сімей

Розвинути усвідомленість, відчути своє тіло, відпочити та відновити психологічний баланс. Можна буде в суботу під час майстер-класу з тілесної терапії «Театр дотиків», який відбудеться в межах нашого проєкту підтримки сімей військовослужбовців.

Про це повідомляє Департамент соціальної політики КМДА

13 січня, 11:00. Адреса: вул. Райдужна, 6-А (2 поверх).

Безпечне та підтримуюче середовище.

Це безкоштовний майстер-клас від психолога, під час якого ви відправитеся у подорож-дослідження власних кордонів, відповідаючи на питання: «Що я зараз відчуваю?» та «Що я хочу?».

Розвиваючи свою здатність відчувати, ви розкриєте нові горизонти власного «Я» та знайдете відповіді на питання про те, «Хто я зараз?», «Що я хочу?», «Де мої межі, а де межі іншого?».

Щоб відвідати майстер-клас, обов’язково заповніть реєстраційну форму.

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