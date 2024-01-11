У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
Столична влада продовжує дбати про психологічний стан військових та їх сімей
Розвинути усвідомленість, відчути своє тіло, відпочити та відновити психологічний баланс. Можна буде в суботу під час майстер-класу з тілесної терапії «Театр дотиків», який відбудеться в межах нашого проєкту підтримки сімей військовослужбовців.
Про це повідомляє Департамент соціальної політики КМДА
13 січня, 11:00. Адреса: вул. Райдужна, 6-А (2 поверх).
Безпечне та підтримуюче середовище.
Це безкоштовний майстер-клас від психолога, під час якого ви відправитеся у подорож-дослідження власних кордонів, відповідаючи на питання: «Що я зараз відчуваю?» та «Що я хочу?».
Розвиваючи свою здатність відчувати, ви розкриєте нові горизонти власного «Я» та знайдете відповіді на питання про те, «Хто я зараз?», «Що я хочу?», «Де мої межі, а де межі іншого?».
Щоб відвідати майстер-клас, обов’язково заповніть реєстраційну форму.
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