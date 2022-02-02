Укладений договір технічного обслуговування – ваша гарантія безпеки газових приладів

Відсутність технічного обслуговування внутрішніх мереж є підставою для припинення газопостачання

Своєчасне технічне обслуговування газових приладів – запорука їх безпечної та надійної роботи. Технічне обслуговування внутрішніх будинкових газових мереж – обов’язкова процедура, яку потрібно проходити раз на рік. Для цього власники житла мають укласти договір зі спеціалізованою організацією, яка має відповідні дозволи на виконання робіт. Відсутність технічного обслуговування внутрішніх мереж, згідно з вимогами чинного законодавства є підставою для припинення газопостачання.

Також, як показує статистика, головною причиною викликів на номер 104 є витоки газу на внутрішніх мережах. За 2021 рік аварійні бригади АТ «Львівгаз» здійснили понад 23 тисячі виїздів, більшість з яких – через витоки газу: люди повідомляють, що відчувають запах газу в домах та багатоквартирних будинках.

«Споживач повинен знати, що входить у послугу технічного обслуговування, знати за що вони платять. Технічне обслуговування – перевірка приладами внутрішньобудинкових мереж від відключаючого пристрою-крану на вході до запірного крану перед вашими газовими приладами, а також ліквідація витоків, якщо вони будуть знайдені, змазування і перевірка запірних кранів», – розповідає Богдан Кузь, начальник відділу технічного обслуговування.

Договір на проведення технічного обслуговування внутрішніх мереж – ваша гарантія вчасного виявлення ймовірних витоків газу та попередження аварійних ситуацій. Укласти договір з АТ «Львівгаз» можна у персональних менеджерів 104.ua клієнтських просторів у Львові, Миколаєві, Стрию, Пустомитах, Городку, Самборі та Червонограді.

«Технічне обслуговування газових мереж повинно бути таким же звичним, як ТО вашого автомобіля, як правильно підібраний по погоді одяг, як вчасна заміна масла в машині. Адже в усіх випадках йдеться про ваш комфорт та безпеку», – каже Марія Адамик, начальник регіонального управління клієнтського сервісу 104.ua.