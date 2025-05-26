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Що таке мікрокредити та в чому їхні переваги

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Що таке мікрокредити та в чому їхні переваги

Популярність мікрокредитів можна пояснити низкою різноманітних переваг

Мікрокредити – це невеликі позики на короткий період часу, які можуть виявитися дуже корисними в тій чи іншій ситуації. Саме тому не дивно, що така послуга має досить великий попит серед українців. Особливо тих людей, яким в оформленні кредиту відмовляють банки.

Сьогодні отримати кредит на картку онлайн досить просто. Існує дуже багато МФО – мікрокредитних організацій, які конкурують між собою та намагаються надати вигідніші умови для позичальників ніж конкуренти. Однією з таких компаній є Finx. Це надійний партнер, з яким ви завжди можете розраховувати на прозоре та вигідне кредитування.

Чому мікрокредити популярні

Популярність мікрокредитів можна пояснити низкою різноманітних переваг, на які можуть розраховувати позичальники при оформленні такої послуги. Перш за все варто відмітити:

  • Легкість в оформленні. Отримати позику досить просто. Для цього не потрібно надавати довідки про доходи чи інші різноманітні документи, крім тих, що підтверджують особистість – паспорт громадянина та РНОКПП.
  • Гнучкі умови. Найчастіше клієнти самостійно можуть визначити умови кредиту за допомогою спеціального калькулятора. Це стосується суми позики, терміну погашення та кількості платежів.
  • Доступність. Мікрокредити доступні практично будь-якій повнолітній людині. МФО досить лояльні навіть до тих, хто має поганий кредитний рейтинг. Це чудова альтернатива ситуації, коли вам потрібні гроші, але банки відмовляють вам в їх отриманні.
  • Швидкість. Оформити послугу не тільки просто, але й швидко, що може бути дуже корисно в різноманітних ситуаціях. Загалом процес отримання грошей триває близько 20-30 хвилин. І навіть менше, якщо ви користуєтеся послугою не вперше.

Як бачите, мікрозайми – це вигідні фінансові інструменти. Відсоток таких кредитів звісно вищий, але ви також можете набагато швидше відшкодувати позику.

Коли потрібні мікрокредити

Мікрозайм може бути актуальній в дуже різних ситуаціях. Це одна з причин широкого попиту на таку послугу.

Перш за все це стосується ситуацій, коли гроші потрібні швидко та на нагальні потреби. Наприклад, коли роботодавець довгий час не виплачує зарплату і ви використали всі свої заощадження. Тоді мікрокредит буде непоганим рішенням, яке допоможе дочекатися довгоочікуваної зарплати.

Також мікрокредити можуть бути актуальними, коли ви не маєте доступу до своїх грошей, наприклад, перебуваючи за кордоном. Ви можете з легкістю оформити кредит, оскільки все, що для цього потрібно – це стабільний доступ до інтернету.

Також послугу часто використовують для оплати за навчання – певних профільних курсів, які допоможуть змінити професію. Це непогане вкладення грошей, адже за допомогою отриманих навичок ви можете отримати більше грошей у майбутньому.

Як оформити мікрокредит

Як вже було вказано, оформити мікрокредит сьогодні – це надзвичайно просте завдання. Для цього потрібно лише виконати такі основні дії:

  1. Зайти на сайт Finx.
  2. Створити обліковий запис. Вказати особисту інформацію. Можна завантажити скани документів одразу або під час безпосереднього оформлення позики.
  3. За допомогою кредитного калькулятора визначте оптимальні умови позики, які вас повністю влаштовують. Звісно, що існують певні обмеження, особливо для нових клієнтів.
  4. Далі треба підтвердити отримання кредиту та дочекатися зворотної відповіді від представника компанії.

Ось і всі дії, які потрібно виконати для оформлення позики. Процес не потребує особливих вмінь. Достатньо просто вміти користуватися інтернетом та знати, які умови будуть для вас оптимальними. 

Теги: фінанси

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