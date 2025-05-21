«Дія» запроваджує перший платний сервіс у застосунку

Розробники мають на меті монетизувати ще два сервіси

З 1 червня у застосунку «Дія» з’явиться перший платний сервіс – шеринг документів для банків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника команди впровадження «Дії» Олексія Вовка в коментарі Forbes.

Функція дозволяє банкам отримувати копії цифрових документів користувачів через «Дію». Послуга стане платною саме для банківських установ, а для громадян – залишиться безплатною.

Команда «Дії» у майбутньому планують зробити платними ще два сервіси: «Дія.Підпис» для юридичних осіб, який дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок, а також сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth.

Нагадаємо, у червні стартує бета-тест штучного інтелекту в «Дії». ШІ-асистент допомагатиме знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП – і скоро спілкуватиметься голосом. Також планується, що ШІ-агент зможе надсилати довідки, а в майбутньому взагалі супроводжувати користувача на всіх етапах процесу отримання послуги. Зокрема, можна буде описати життєву ситуацію – і ШІ підкаже, яка послуга потрібна.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення запустити експеримент із цифровим працевлаштуванням через портал «Дія». Пілотний проєкт буде тривати два роки. Ініціатива Міністерства цифрової трансформації передбачає використання вебпорталу електронних послуг для пошуку роботи.

Наразі мова лише про державну службу. Подати документи можна буде до Мінцифри, Мінекономіки та державного підприємства «Дія». Увесь процес буде цифровим: від подачі заявки до передавання необхідних документів – усе відбуватиметься через застосунок.

Як повідомлялося, Україна отримає від Південної Кореї через ООН $4,76 млн на програму цифровізації міністерств та державних органів.