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В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В середньому, необхідний ремонт однієї вантажівки обійдеться у $2500-3000
фото з соцмереж

Ініціатори проєкту закликають насамперед бізнес долучитись до відновлення вантажівок

Відремонтувати старі військові машини та відправити їх захисникам на фронт – така мета загальнонаціонального проєкту «Тачки на ТрОкачку». 

Військові на передовій гостро потребують щонайменше 4000 повнопривідних вантажних автомобілів.

«Серед потреб, які є в Сил Територіальної оборони ЗСУ, – забезпеченість повнопривідними вантажними автомобілями на фронті є однією з найнагальніших. Волонтери, громадяни і навіть діти роблять багато, щоб ми мали автомобілі. Наразі позашляховики й пікапи здатні покривати не усі завдання, які стоять перед захисниками на фронті», – зазначив Герой України Сергій Собко, бригадний генерал ЗСУ, начальник штабу та заступник командувача Сил ТРО ЗСУ. 

За словами генерала Собка, серед нагальних задач наразі – перевезення озброєння, особового складу підрозділів і матеріально-технічного забезпечення. Саме із цими задачами можуть справлятись військові вантажівки, які ремонтують силами меценатів та благодійників в рамках проєкту «Тачка на ТРОкачку».

В середньому, необхідний ремонт однієї вантажівки обійдеться у $2500-3000. Для порівняння – придбати одну цивільну б/в автівку для фронту зараз можна, орієнтовно за $6000.

Відремонтовані старі машини можуть забезпечити потреби війська. Власним досвідом це довів Віктор Шевченко, співвласник логістичної компанії, а нині – офіцер управління логістики штабу Командування Сил ТрО ЗСУ.  Перші вантажівки він ремонтував власним коштом. «Спочатку, для експерименту, по всій Україні знайшли сім старих ГАЗів різних категорій – вантажівок і тягачів. Закупили необхідні запчастини і матеріали. Два СТО у Києві погодилися зробити ремонт безкоштовно. У результаті менш ніж за три тижні сили ТрО отримали 7 готових до фронтових умов машин «на ходу». Вартість ремонту 6-ти вантажівок – по $2500 кожна, і тільки одна обійшлась дорожче – у $4300, оскільки знадобився капітальний ремонт двигуна. Загальна вартість ремонту семи ГАЗів – $19300», – каже Шевченко. 

Ініціатори проєкту закликають насамперед бізнес долучитись до відновлення вантажівок. «Потрібні військові машини є на базах зберігання ЗСУ. Вони не експлуатуються вже понад 20 років і можуть перетворитися на брухт. Але більшу частину з них реально відремонтувати і відправити у стрій. Ми звертаємося до відповідальних підприємців та благодійників долучитися до проєкту і поставити українську армію «на колеса». Вкотре покажемо приклад колективного успіху українців. Адже швидкість пересування наших бійців прямопропорційно впливає на кількість позитивних новин з фронту та наближення перемоги», – розповідає підприємець, співзасновник проєкту та військовослужбовець ЗСУ, капітан Роман Городечний.

Підтримати проєкт можна або фінансово – закупівля запчастин та оплата ремонту, або самостійно взяти на відновлення певну кількість авто. Ініціатори проєкту, спільно із Силами територіальної оборони ЗСУ, доставлять вантажівки до місця ремонту. 

Теги: авто ремонт українці волонтер допомога ЗСУ

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