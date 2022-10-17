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Війна в Україні: Євросоюз оголосив про створення масштабної місії допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна в Україні: Євросоюз оголосив про створення масштабної місії допомоги
Рада ЄС також ухвалила рішення про виділення ще 500 млн євро в рамках Європейського фонду
фото з відкритих джерел

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі

Рада Євросоюзу створить Місію ЄС з надання військової допомоги Україні під назвою EUMAM Ukraine. Про це йдеться у заяві на сайті Ради.

«Метою місії є сприяння підвищенню військової спроможності Збройних сил України ефективно проводити військові операції, щоб дозволити Україні захистити свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, ефективно здійснювати свій суверенітет та захищати цивільне населення», – йдеться у заяві.

У відповідь на запит України про військову підтримку, місія забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку ЗСУ, у тому числі Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, що сприяють проведенню підготовки.

Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віце-адмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій.

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме майже 107 млн євро.

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Рада ЄС також ухвалила рішення про виділення ще 500 млн євро в рамках Європейського фонду миру з метою подальшої підтримки спроможностей та стійкості Збройних сил України.

Нагадаємо, 6 жовтня Європейський Союз запровадив новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.

Теги: війна гроші військові суверенітет населення Європейський союз

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