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Росіяни можуть лишитися без машин Hyundai – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни можуть лишитися без машин Hyundai – Reuters
Багато заводів у Росії призупинили виробництво та звільнили працівників через брак високотехнологічного обладнання через санкції
фото: ukrautoprom

Hyundai Motor виробляє в Росії близько 200 тис. автомобілів на рік

Автоконцерн Hyundai Motor Company розглядає варіанти призупинення діяльності та продаж свого заводу в Росії. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, багато заводів у Росії призупинили виробництво та звільнили працівників через брак високотехнологічного обладнання через санкції та відтік західних виробників після того, як РФ вторглась в Україну.

«Автоконцерн Hyundai нещодавно представив керівництву звіт, в якому аналізує свої майбутні перспективи в Росії через складні умови роботи. Хоча все ще незрозуміло, що Hyundai буде робити зі своїм заводом у Росії, Hyundai має багато факторів, щоб фактично вийти з РФ, наприклад, фінансова ситуація та її відносини з Росією та Сполученими Штатами», – йдеться у повідомленні.

Hyundai Motor, яка разом із дочірньою компанією Kia Corp входить до десятки найбільших світових автовиробників за обсягами продажів, виробляє в Росії близько 200 000 автомобілів на рік, що становить близько 4% її світових виробничих потужностей.

Нагадаємо, нещодавно найбільший учасник ринку молочної продукції країни-терористки РФ Danone оголосив про передачу свого бізнесу в Росії іншим особам, йдеться у повідомленні компанії. Нагадаємо, раніше стало відомо, що фінська авіакомпанія Finnair, яка є найбільшим авіаперевізником у країні, перестала пускати росіян на свої рейси. 

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Теги: росія автомобіль санкції гроші

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