Все про відповідальність агропідприємств у збереженні довкілля
Для участі у форумі потрібна реєстрація
Основна мета міжнародного форуму – сприяти обміну досвіду щодо стійкого виробництва через агроекологічні методи
25 лютого під егідою PAEU за підтримки посольства Нідерландів та ICC Ukraine буде проведено форум, присвячений гострим проблемам агроекології - International Forum AgroGreenDeal-2021(офлайн та онлайн).
До виступів запрошено кращих експертів сфери, практиків-екологів, міжнародних фахівців, представників органів державної влади!
Разом з учасниками будуть пропрацьовуватися питання:
- Як зміниться політика ЄС щодо українського експорту в рамках угоди про зменшення викидів вуглецю.
- Родючість грунтів: як за допомогою сучасних технологій зберегти грунти і підвищити врожайність
- Політика кругового сільського господарства у Нідерландах
- Про актуальний стан Стратегії ЕС «Від лану до столу», як частини європейської зеленої угоди. План по імплементації Стратегії «Від лану до столу» у країнах ЄС.
- Торгівля ЕС-Україна – перший погляд на можливі впливи на експорт до ЕС. Можливі наслідки та опції для українського сільського господарства.
- Комплексне використання земельних і біологічних ресурсів агроландшафтів, направлених на зниження виділення парникових газів у процесі сільськогосподарського виробництва
- На які цілі зеленої угоди може відповісти органічне землеробство?
- Вплив сільського господарства на клімат та можливості для скорочення викидів парникових газів
- Кейс з використання альтернативних джерел енергії в Кернел.
- Компостування органічних відходів у тваринництві та птахівництві. Найсучасніші та найекономічніші технології, які набирають оберти в Україні.
- Досвід випробування та реєстрації органічного добрива на основі свинячого, а також гною ВРХ
- ESG-фактор у взаємодії з міжнародними інвесторами.
- Концепція збереження біорізноманіття в розрізі Зеленої угоди: завдання для агропідприємств.
- Сімейне підприємництво як основа для регіональних кластерів сталого розвитку.
- Стратегія енергозбереження та мінімізації забруднення атмосфери при переробці посліду птиці та ін.
Для участі потрібна реєстрація!Зареєструватися: https://ecolog-ua.com/content/reyestraciya-na-international-forum-agrogreendeal-2021