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    Пресрелізи

    Все про відповідальність агропідприємств у збереженні довкілля

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    Для участі у форумі потрібна реєстрація - Все про відповідальність агропідприємств у збереженні довкілля
    Для участі у форумі потрібна реєстрація

    Основна мета міжнародного форуму – сприяти обміну досвіду щодо стійкого виробництва через агроекологічні методи

    25 лютого під егідою PAEU за підтримки посольства Нідерландів та ICC Ukraine буде проведено форум, присвячений гострим проблемам агроекології - International Forum AgroGreenDeal-2021(офлайн та онлайн).

    До виступів запрошено кращих експертів сфери, практиків-екологів, міжнародних фахівців, представників органів державної влади!

    Разом з учасниками будуть пропрацьовуватися питання:

    • Як зміниться політика ЄС щодо українського експорту в рамках угоди про зменшення викидів вуглецю.
    • Родючість грунтів: як за допомогою сучасних технологій зберегти грунти і підвищити врожайність  
    • Політика кругового сільського господарства у Нідерландах 
    • Про актуальний стан Стратегії ЕС «Від лану до столу», як частини європейської зеленої угоди. План по імплементації Стратегії «Від лану до столу» у країнах ЄС. 
    • Торгівля ЕС-Україна – перший погляд на можливі впливи на експорт до ЕС. Можливі наслідки та опції для українського сільського господарства.
    • Комплексне використання земельних і біологічних ресурсів агроландшафтів, направлених на зниження виділення парникових газів у процесі сільськогосподарського виробництва 
    • На які цілі зеленої угоди може відповісти органічне землеробство?
    • Вплив сільського господарства на клімат та можливості для скорочення викидів парникових газів
    • Кейс з використання альтернативних джерел енергії в Кернел. 
    • Компостування органічних відходів у тваринництві та птахівництві. Найсучасніші та найекономічніші технології, які набирають оберти в Україні. 
    • Досвід випробування та реєстрації органічного добрива на основі свинячого, а також гною ВРХ
    • ESG-фактор у взаємодії з міжнародними інвесторами. 
    • Концепція збереження біорізноманіття в розрізі Зеленої угоди: завдання для агропідприємств. 
    • Сімейне підприємництво як основа для регіональних кластерів сталого розвитку. 
    • Стратегія енергозбереження та мінімізації забруднення атмосфери при переробці посліду птиці та ін.

    Для участі потрібна реєстрація!

    Зареєструватися: https://ecolog-ua.com/content/reyestraciya-na-international-forum-agrogreendeal-2021
    Теги: ЄС політика ЕС
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