Без електроенергії перебувають 10 млн українців – Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 267-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до свого народу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після російської ракетної атаки 17 листопада наразі без електроенергії перебувають 10 млн українців. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

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«Увесь день триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Знов аварійні відключення світла на додачу до планових стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 млн українців без електрики. Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві», – сказав Зеленський.

Він запевнив, що наразі робиться все, щоб нормалізувати постачання.

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Президент також відреагував на ворожі обстріли мирних міст.

«У Дніпрі десятки людей поранені внаслідок ракетного удару – усім надається допомога. У Запоріжжі триває розбір завалів житлового будинку, який був знищений російським обстрілом цієї ночі... У переліку загиблих – 7 людей. На жаль, це число може збільшитись», – розповів глава держави.

Він також повідомив, що тільки за першу половину дня українським Силам оборони вдалося збити шість російських крилатих ракет і п’ять «Шахедів» – на жаль, не всі, що були запущені терористами.

«Знову і знову повторюємо партнерам, що лише повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії та точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить із Кремля про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу й зібратись із силами для нових ударів, а до справжнього миру», – наголосив Зеленський.

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Як уже писав «Главком», сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Як стало відомо, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

До слова, триває 267 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.