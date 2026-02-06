Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів

Соціальний проєкт
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів

Названо школи, які перемогли в конкурсі колядок «Дайте, дядьку, п’ятака»

Діти та педагоги з різних регіонів України взяли участь у конкурсі колядування «Дайте, дядьку, п’ятака», який організував освітній проєкт «Знай Свою Україну». Переможці отримали набір сучасної літератури про традиційну українську культуру та українські весняні традиції, а також набори для писанкарства. Про це в коментарі «Українським Новинам» розповів співавтор та меценат проєкту Гнат Коробко.

«На початку січня ми запросили заклади освіти разом із школярами долучитися до конкурсу «Дайте, дядьку, п’ятака». Для цього потрібно було зняти відео, де діти, самі або з дорослими, колядують в своїх громадах чи школах. Важливо, щоб це було не сценічне виконання, а таке, як колись відбувалось в нашій традиції – люди спільно ходили колядувати від хати до хати. Після цього охочі публікували відео в соцмережах у відкритому профілі. Переможці отримали набір сучасної літератури про традиційну українську культуру та про весняні українські обряди, а також набори для писанкарства, щоб починати підготовку до Великодня», – розповів Гнат Коробко.

Експерти курсу «Знай свою Україну. Різдво» присудили перемогу дітям з південних і східних областей України, де традиція колядування десятиліттями витіснялася з культурного простору.

«Саме тому такі ініціативи, як наша, є дуже важливими, адже допомагають відновлювати різдвяні традиції у тих регіонах, де цей живий зв’язок був перерваний. І нам особливо приємно бачити  інтерес дітей до рідної культури  та їхню готовність продовжувати українські традиції й закріплювати їхню цінність у своїх громадах», – зазначив Гнат Коробко.

Зокрема, переможцями конкурсу колядок «Дайте, дядьку, п’ятака» стали:

  • Теплодарський ліцей імені О.П. Медведкова, м. Теплодар, Одеська область
  • Ліцей №38, м. Київ
  • Романовобалківський ліцей, с. Романова Балка, Миколаївська область
  • Володимирівський ліцей, с. Володимирівка, Миколаївська область
  • Садок №193 Харківської міської ради
  • Ціпківська гімназія, Краснолуцька сільська рада, Полтавська область

Нагадаємо, «Знай свою Україну» – це освітній проєкт про традиційну українську культуру, який у партнерстві з культурними інституціями та за підтримки мецената Гната Коробка створює навчальні курси, уроки й практичні матеріали для шкіл, освітян та широкої аудиторії. Сумарно освітні курси «Покрова» та «Різдво» пройшли понад 18 тисяч охочих. Раніше ми розповідали, що організатори освітнього проєкту зібрали вчителів зі всієї України в Києві, щоб познайомити з українськими традиціями святкування Різдва.

Теги: традиції меценат Миколаїв конкурс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 сiчня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 17 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 січня 2026: традиції та молитва
16 сiчня, 22:00
Державні та міжнародні свята у лютому 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Державні та міжнародні свята у лютому 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 сiчня, 21:30
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
23 сiчня, 22:00
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:00
Поліція Миколаївської області розшукує матір дитини, яку залишили у смітнику
У Миколаєві жінка знайшла у смітнику немовля: деталі інциденту
26 сiчня, 18:46
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 сiчня, 00:00
Прогнози букмекерів щодо переможців Нацвідбору можуть змінюватися
Нацвідбір на Євробачення: вболівальники визначили свого фаворита
28 сiчня, 20:29
Тимофій Ануфрієв народився в Москві, виріс в Одесі, мав російське громадянство
На війні загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв, син відомого одеського художника
7 сiчня, 13:41

Події в Україні

Вибух на Львівщині: під завалами зруйнованої будівлі знайдено тіло загиблого
Вибух на Львівщині: під завалами зруйнованої будівлі знайдено тіло загиблого
Черкащина отримала нового начальника поліції
Черкащина отримала нового начальника поліції
На Херсонщині волонтери потрапили під обстріл під час евакуації: є жертви
На Херсонщині волонтери потрапили під обстріл під час евакуації: є жертви
Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026
Замах на заступника начальника ГРУ, ЄС показав 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 6 лютого 2026
Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів
Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів
На Львівщині унаслідок вибуху зруйновано двоповерхову будівлю: є поранені
На Львівщині унаслідок вибуху зруйновано двоповерхову будівлю: є поранені

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Сьогодні, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua