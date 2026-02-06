Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів

Названо школи, які перемогли в конкурсі колядок «Дайте, дядьку, п’ятака»

Діти та педагоги з різних регіонів України взяли участь у конкурсі колядування «Дайте, дядьку, п’ятака», який організував освітній проєкт «Знай Свою Україну». Переможці отримали набір сучасної літератури про традиційну українську культуру та українські весняні традиції, а також набори для писанкарства. Про це в коментарі «Українським Новинам» розповів співавтор та меценат проєкту Гнат Коробко.

«На початку січня ми запросили заклади освіти разом із школярами долучитися до конкурсу «Дайте, дядьку, п’ятака». Для цього потрібно було зняти відео, де діти, самі або з дорослими, колядують в своїх громадах чи школах. Важливо, щоб це було не сценічне виконання, а таке, як колись відбувалось в нашій традиції – люди спільно ходили колядувати від хати до хати. Після цього охочі публікували відео в соцмережах у відкритому профілі. Переможці отримали набір сучасної літератури про традиційну українську культуру та про весняні українські обряди, а також набори для писанкарства, щоб починати підготовку до Великодня», – розповів Гнат Коробко.

Експерти курсу «Знай свою Україну. Різдво» присудили перемогу дітям з південних і східних областей України, де традиція колядування десятиліттями витіснялася з культурного простору.

«Саме тому такі ініціативи, як наша, є дуже важливими, адже допомагають відновлювати різдвяні традиції у тих регіонах, де цей живий зв’язок був перерваний. І нам особливо приємно бачити інтерес дітей до рідної культури та їхню готовність продовжувати українські традиції й закріплювати їхню цінність у своїх громадах», – зазначив Гнат Коробко.

Зокрема, переможцями конкурсу колядок «Дайте, дядьку, п’ятака» стали:

Теплодарський ліцей імені О.П. Медведкова, м. Теплодар, Одеська область

Ліцей №38, м. Київ

Романовобалківський ліцей, с. Романова Балка, Миколаївська область

Володимирівський ліцей, с. Володимирівка, Миколаївська область

Садок №193 Харківської міської ради

Ціпківська гімназія, Краснолуцька сільська рада, Полтавська область

Нагадаємо, «Знай свою Україну» – це освітній проєкт про традиційну українську культуру, який у партнерстві з культурними інституціями та за підтримки мецената Гната Коробка створює навчальні курси, уроки й практичні матеріали для шкіл, освітян та широкої аудиторії. Сумарно освітні курси «Покрова» та «Різдво» пройшли понад 18 тисяч охочих. Раніше ми розповідали, що організатори освітнього проєкту зібрали вчителів зі всієї України в Києві, щоб познайомити з українськими традиціями святкування Різдва.