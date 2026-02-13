Виконавча служба відібрала в українця за борги розпиляний пень: що з ним робитиме

На Миколаївщині виконавча служба конфіскувала у боржника розпиляний пень і виставила його на продаж зі стартовою ціною 90 гривень у межах виконавчого провадження

Виконавча служба Первомайська Миколаївської області конфіскувала у боржника майно за борги. До цього майна приписали розпиляний пень і виставили на аукціон. Сама аукціон відбудеться 16 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на платформу з продажу Open Market.

У межах виконавчого провадження служба виставила його на продаж. Попри кумедний вигляд ситуації, дії виконавців є законними, адже навіть дрібне майно підлягає арешту для виконання рішення суду.

За даними платформи з продажу конфіскованого майна, стартова ціна лота становить лише 90 гривень.

Ця кумедна подія привернула значну увагу суспільства та викликала активне обговорення в соціальних мережах. Інформація про конфіскований пень миттєво розлетілася інтернетом і перетворилася на мем. Усі чекають старту аукціону і слідкуватимуть, за скільки з продадуть деревину.

