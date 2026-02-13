Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Виконавча служба відібрала в українця за борги розпиляний пень: що з ним робитиме

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Виконавча служба відібрала в українця за борги розпиляний пень: що з ним робитиме
На продаж виставили 13 фрагментів деревини, спиляні із пнів дерев
фото: Open Market

На Миколаївщині виконавча служба конфіскувала у боржника розпиляний пень і виставила його на продаж зі стартовою ціною 90 гривень у межах виконавчого провадження

Виконавча служба Первомайська Миколаївської області конфіскувала у боржника майно за борги. До цього майна приписали розпиляний пень і виставили на аукціон. Сама аукціон відбудеться 16 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на платформу з продажу Open Market.

У межах виконавчого провадження служба виставила його на продаж. Попри кумедний вигляд ситуації, дії виконавців є законними, адже навіть дрібне майно підлягає арешту для виконання рішення суду.

За даними платформи з продажу конфіскованого майна, стартова ціна лота становить лише 90 гривень.

Виконавча служба відібрала в українця за борги розпиляний пень: що з ним робитиме фото 1

Ця кумедна подія привернула значну увагу суспільства та викликала активне обговорення в соціальних мережах. Інформація про конфіскований пень миттєво розлетілася інтернетом і перетворилася на мем. Усі чекають старту аукціону і слідкуватимуть, за скільки з продадуть деревину. 

Нагадаємо, недобудову Sky Towers у Києві вп'яте виставлено на продаж. Попередні аукціони не принесли результату через відсутність покупців, а останній з них взагалі не відбувся. 

Один із найвідоміших довгобудів столиці, розташований на проспекті Берестейському, виставлено на торги, які заплановані на 27 лютого 2026 року. Стартова ціна об’єкта наразі становить 662,33 млн грн.

Варто зауважити, що це вже п’ята спроба продати комплекс, а його вартість порівняно з першими торгами зменшилася майже у десять разів. Попередні аукціони не принесли результату через відсутність покупців, а останній з них взагалі не відбувся. 

Читайте також:

Теги: аукціон державна служба борг Миколаїв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Створити систему впевненості: чому підтримувати ВПО стратегічно важливо для держави
Створити систему впевненості: чому підтримувати ВПО стратегічно важливо для держави
14 сiчня, 15:12
Поліція Миколаївської області розшукує матір дитини, яку залишили у смітнику
У Миколаєві жінка знайшла у смітнику немовля: деталі інциденту
26 сiчня, 18:46
Організація Об’єднаних Націй очікує від США конкретних пояснень щодо того, коли саме і в яких обсягах Вашингтон сплатить прострочені внески
Фінансова криза ООН: організація тисне на США через заборгованість
10 лютого, 01:25
На думку Савченко, за нинішніх умов вирішення цієї проблеми можливе лише на законодавчому рівні
Борги «Гарпока» перед ВДЕ залишаються системною проблемою – юристка
25 сiчня, 14:21
Платіжна дисципліна на ринку суттєво погіршилася після 2023 року
Борги 2022 року досі тиснуть на зелену енергетику – експерт
6 лютого, 19:11
Миколаївець Станіслав Барта у 80 років бігає містом у мороз і дощ
Бігає містом з оголеним торсом у мороз: 80-річний миколаївець став візитівкою міста
5 лютого, 15:45
Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт
Через борги енергоринок втрачає інвестиції в нові потужності – експерт
29 сiчня, 11:04
На думку Кіма, для більшості українців перемога полягає в тому, щоб жити так, як до вторгнення
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
1 лютого, 21:20
Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів
Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів
6 лютого, 20:38

Суспільство

Виконавча служба відібрала в українця за борги розпиляний пень: що з ним робитиме
Виконавча служба відібрала в українця за борги розпиляний пень: що з ним робитиме
Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Володимира Мойшевича
Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Володимира Мойшевича
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 13 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 лютого 2026: традиції та молитва
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках

Новини

Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Вчора, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua