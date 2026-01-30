Головна Країна Події в Україні
Яхта Медведчука Royal Romance опинилася у «підвішеному стані»: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яхта Медведчука Royal Romance опинилася у «підвішеному стані»: що відомо
фото: Tjerk Zweers

Яхта Медведчука Royal Romance перейшла під контроль військово-морської бази

Доля однієї з найдорожчих заарештованих яхт світу – Royal Romance, яка належала куму російського диктатора Путіна Віктору Медведчуку, опинилася у підвішеному стані. Тимчасова виконувачка обов'язків голови АРМА Ярослава Максименко в інтерв’ю Liga розповіла про нові юридичні складнощі, які виникли навколо цього активу, пише «Главком».

Незважаючи на тривалі спроби України виставити судно на аукціон, термін арешту майна в Хорватії офіційно сплив.

Ярослава Максименко підтвердила, що наразі 92-метрова яхта змінила свій статус. Через завершення термінів арешту, передбачених місцевим законодавством, судно було переміщено.

«Це надскладний актив. Термін арешту в Хорватії сплив, і зараз вона під контролем Хорватії на військовоморській базі. АРМА працює над завершенням процедур, необхідних для ефективного управління нею відповідно до міжнародного та українського законодавства», – заявила очільниця агентства.

Перебування яхти на військовій базі гарантує її фізичне збереження, проте блокує можливість негайного продажу.

Продаж активів, що перебувають в іноземній юрисдикції, потребує синхронізації українського законодавства з міжнародним правом. «Це складний актив, який перебуває в іншій юрисдикції, тому процес потребує часу, але він у правовому полі й під повним контролем держави», – розповіла Максименко.

Royal Romance входить до п'ятірки найрозкішніших яхт світу. Її приблизна вартість оцінювалася у $200 млн. Проте утримання такого судна коштує мільйони доларів на рік, а без належного технічного обслуговування актив стрімко втрачає свою ринкову привабливість.

Як відомо, розкішна яхта кума Путіна Віктора Медведчука досі не продана. Водночас, його вертоліт уже передали Збройним силам України.

Як повідомлялося, Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію. 

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.

