Скандал на нацвідборі Євробачення: Jerry Heil розлютилася на організаторів шоу

Співачка Jerry Heil, яка є учасницею цьогорічного Нацвідбору на «Євробачення-2026», розкритикувала організаторів конкурсу. Про це повідомляє «Главком».

Виконавиця, яка змагається за перемогу з піснею Catharticus, заявила, що її номер не буде повноцінним. Артистка поділилась, що в записі мали показати спеціальні прилади, які ламались іскрились та створювали ефект колапсу. Проте у фінальній версії запису цього не буде.

«В етері ви не побачите мій номер повноцінним – таким, яким його створили режисери. Першим моїм запитанням по поверненню зі сцени в партер було «чи показали на екранах прибори?». Ці електроприбори – це спеціально розроблені для номера прилади, які ламалися, іскрилися в певні моменти постановки, створюючи ефект колапсу. Валерія, співрежисерка номеру, сказала, що ні. Не показали», – говорить артистка.

Jerry Heil обурилась, адже без цього її номер буде не таким, який мав бути. Тож телеглядачі побачать іншу картинку. Також співачка зазначила, що їй обіцяли розкадровку, проте цього так і не сталось.

Jerry Heil, яка виступила на Нацвідборі Євробачення під номером девʼять, заявила, що її номер на Нацвідборі показали неповністю, не передавши сповна задум режисера. pic.twitter.com/CLTWDCwgxW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 7, 2026

«Щоразу на репетиціях команда нацвідбору нам обіцяла, що потім розкадрують, «зараз вже не встигаємо», але цього так і не сталося. Ви побачите те, що увійшло в етер і паралельно побачите мою публікацію, щоб зрозуміти, що бачили глядачі в залі», – підсумувала артистка.

Нагадаємо, в Україні стартував національний відбір на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026». За право представляти країну на музичних перегонах змагатимуться 10 фіналістів.

Раніше уболівальники визначили свого фаворита Нацвідбору на Євробачення. За вподобаннями, перше місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення наразі віддають Jerry Heil.

Окремо Україна дізналася, у якому півфіналі виступить на конкурсі. За підсумками жеребкування Україна виступить у другій половині другого півфіналу, який пройде 14 травня.