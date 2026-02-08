Продаж 460 га землі на полонині Боржава повʼязаним із Льовочкіним компаніям скасовано – АРМА

Агентство визнало, що існує ризик фактичного повернення землі попередньому власнику

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відмовилося підписувати протокол про продаж 460 га земель на закарпатській полонині Боржава компаніям, повʼязаним із народним депутатом від ОПЗЖ Сергієм Льовочкіним. Там визнали, що переможці закупівельного конкурсу можуть бути повʼязані з попереднім власником. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбі АРМА.

«Отримана в ході перевірки інформація свідчить про наявність ознак пов’язаності, які за міжнародними стандартами asset recovery вважаються неприйнятними, оскільки можуть створювати ризик фактичного повернення активу під контроль колишніх власників. У зв’язку з цим Агентство відмовилося від підписання протоколу про визнання торгів такими, що відбулися, та від укладення договору купівлі-продажу», – повідомили у пресслужбі АРМА.

Протягом січня Агентство проводило перевірку, в межах яких дослідило переможців конкурсу на купівлю землі в Карпатах. Обʼєкти на полонині Боржава конфіскували у компаній, пов’язаних з колишнім членом команди експрезидента Віктора Януковича, чинним депутатом Закарпатської обласної ради Владиславом Каськівим. У 2024 році АРМА розраховувало отримати за ці землі більш ніж 1 млрд грн.

Однак лоти придбали за вдесятеро нижчою ціною компанії, повʼязані з Львочкіним. Так, 8 січня 2026 року ділянку площею понад 26,7 га за 5,4 млн грн при стартовій ціні 10,4 млн грн придбав Андрій Вінграновський. Він також купив ще один лот площею 199,1 га, сплативши 39,1 млн грн замість початкових 75,2 млн грн. Третю ділянку – 234,77 га – за 45 млн грн (при стартовій ціні 88,2 млн грн) придбав Ігор Власюк.

За даними пресслужби агентства, організаторів торгів поінформували про виявлені факти порушень. АРМА також вжило необхідних процедурних заходів та направило офіційні звернення до НАБУ і САП для процесуальної оцінки виявленої повʼязаності.

Згодом агентство забезпечить проведення нової оцінки земель та повторного аукціону з оновленими підходами до управління арештованими активами.