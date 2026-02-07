Нацвідбір на Євробачення – пряма трансляція

За право представляти країну на музичних перегонах змагатимуться 10 фіналістів

В Україні стартував національний відбір на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026». За право представляти країну на музичних перегонах змагатимуться 10 фіналістів. Проте лише одному з них вдасться переконати суддів та глядачів і вибороти путівку до Відня, Австрія, де вже у травні відбудеться ювілейне «Євробачення», повідомляє «Главком».

Пару Тимурові Мірошниченку, беззмінному ведучому нацвідбору, склала акторка Леся Нікітюк. Це її дебют на Євробаченні. Усі розмови й пісні дублюватимуть жестовою мовою. Діалоги перекладає Тетяна Журкова, а виступи на сцені – Лада Соколюк, Анфіса Худашова й Олександр Рудик.

Трансляція стартує о 18:00 з передшоу, яке веде Анна Тульєва. Сам фінал розпочнеться о 19:00.

Хто виступає й що вони співатимуть

Нацвідбір відкриє Valeriya Force з піснею Open Our Hearts. Попспівачка брала участь у «X-Факторі» й «Україна має талант», зʼїздила до Сполучених Штатів (де виступала під сценічним іменем Vesta) й повернулася до України. Над піснею працював Вінні Вендіто – продюсер, який двічі отримав «Ґреммі» та співпрацював з Емінемом, Ріанною, Pitbull і Lil Dicky.

Далі – попгурт Molodi із піснею Legends. Дует Кирила Рогового й Івана Степаніщева з Маріуполя зірвав хвилю популярності на торішньому нацвідборі, хоч і не пройшов на власне Євробачення. Здається, цього було недостатньо, тож Molodi повертаються на нацвідбір – як і Катерина Павленко (Monokate) із треком Tyt. Під псевдонімом Go_A Павленко їздила на Євробачення-2021 до Роттердаму (Нідерланди) й посіла пʼяте місце з піснею «Шум». «Вона має достатньо темний саунд. Але водночас пісня сама собою така життєстверджувальна», – казала в інтервʼю Monokate про Tyt. Співачка зізналася, що подала заявку на нацвідбір за дві години до дедлайну, але додає, що планує вигравати.

Під №4 виступить попрок-гурт The Elliens на чолі з Оленою Усенко, яка представляла Україну на дитячому Євробаченні у 2021 році. Її пісня Crawling Whispers «народилася з особистого досвіду», коментує музикантка Віледжу. Усенко написала її після пожежі, яка сталася в її будинку після чергового масованого обстрілу Києва росіянами: «Спосіб прожити страх і водночас знайти внутрішню точку відродження», – додає Усенко.

Далі – R&B-виконавець Владислав Каращук (Laud) із піснею Lightkeeper. Laud також не вперше на нацвідборі: артист уже брав участь у 2018, 2019 і 2022 роках. Це трек про буденне життя українців, «хранителів світла», під час війни – від військовослужбовця до енергетика чи учителя. Laud каже, що ідея пісні прийшла до нього ще чотири роки тому – «монументальний трек із госпел-звучанням».

Другу частину виступів відкриває співачка Lelѐka з піснею з діснеївським звучанням Ridnym. Під помпезне оркестрове аранжування вона обігрує українське «вишʼю» з англійським wish you.

«Ця пісня – про внутрішню силу, про те, що потрібно не боятися подивитися своєму страху в очі [...] Можна все життя бігти від своїх травм і втрачати себе ще більше, а можна набратися сміливості, розвернутися й нарешті знайти причину того, що з тобою відбувається [...] Так само цей меседж працює на мікрорівні й для Європи: не варто ховатися від агресора, не варто поступатися чи підігрувати, сподіваючись, що він передумає», – коментує співачка.

Вікторія Лелека живе в Німеччині із 2016 року й паралельно розвиває проєкт Donba₴grl з індастріал звучанням і «жирними бітами».

Під №7 виступить Валерій Мирошниченко (Mr. Vel) родом із Луганщини. Свою пісню Do or Done він описує як «алегорію про людину, яка намагається зберегти себе у світі темряви», а серед її сильних сторін – упевнений вокал і жвавий темп, який тільки іноді перебивається на ліричні відступи.

Наступний учасник, Khayat, брав участь на нацвідборі тричі – у 2019, 2020 і 2025 роках. Востаннє він посів пʼяте місце, а у 2020-му – друге, поступившись перемогою Go_A. Він потрапив у фінал через голосування в «Дії» й ніколи не здається. Його пісня «Герци» – «про життя на межі витривалості й постійні випробування».

Під девʼятим номером виступить Jerry Heil, але тепер сольно – без Alyona Alyona. Співачка й випускниця Берклі більше не планувала брати участь на Євробаченні, але, за її словами, усе змінила катартична пісня Catharticus – про те, що рай може існувати й на землі. Jerry Heil вважає, що сучасній попмузиці «бракує духовності», тому Catharticus – це поєднання молитов, фольклорного вокалу й багаторазових повторень фрази «Господи, Господи Боже».

Останнім виступить київський фольклорний гурт «ЩукаРиба» з піснею «Моя земля», у якій вони закликають українців й іноземців до поваги до рідної землі. Текст до треку написала поетеса Дарʼя Лісіч. За звучанням – хаотичне етно із саксофонами, яке може видатися занадто нетривіальним для Євробачення.

У перервах між виступами учасників нацвідбору заспівають запрошені гості: музична продюсерка цьогорічного конкурсу Джамала, членкиня журі Zlata Ognevich (у дуеті з гуртом Tvorchi), Ziferblat – учасники тогорічного Євробачення з піснею Bird of Pray, а також представник Молдови на Євробаченні-2026 Satoshi.

Як голосувати?

Представника від України на Євробаченні-2026 визначать за результатами голосування після фіналу концерту. 50% балів – від журі, ще 50% – від глядачів. Цьогоріч у складі журі аж пʼять людей: музиканти Руслана, Zlata Ognevich і Євген Філатов, генеральний продюсер «ТАВР Медіа» й директор «ХітFM» Віталій Дроздов і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Віддати свій голос за одного з музикантів можна буде в застосунку «Дія» або, як раніше, через SMS. Голосувати через «Дію» зможуть усі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно буде зайти в «Сервіси», обрати «Опитування» й тицьнути на одного з 10 фіналістів. Якщо ж ви вирішили відправляти SMS, то порядковий номер вашого фаворита (від 1 до 10) треба відправити на номер 7576. З одного телефона – тільки один голос. Про початок і завершення голосування повідомлятимуть ведучі нацвідбору в ефірі.

Переможець нацвідбору представить Україну в австрійському Відні на арені Wiener Stadthalle. Гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу відбудеться 16 травня, а півфінали – 12 і 14 травня. Участь візьмуть 35 країн, а у фінал потраплять лише 20 із них. Пʼять країн-засновниць конкурсу (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія) автоматично виходять у фінал, але цьогоріч без Іспанії – ті відмовилися від участі на знак протесту, адже організатори Євробачення не виключили Ізраїль зі змагань.

Нагадаємо, що вболівальники визначили свого фаворита Нацвідбору на Євробачення. За вподобаннями, перше місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення наразі віддають Jerry Heil.

Окремо Україна дізналася, у якому півфіналі виступить на конкурсі. За підсумками жеребкування Україна виступить у другій половині другого півфіналу, який пройде 14 травня.