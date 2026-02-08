Головна Скотч Шоу-біз
Monokate після перемоги Leléka на нацвідборі здивувала заявою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Monokate під час нацвідбору
фото: скріншот із відео

Артистка також прокоментувала свій програш на конкурсі

Фіналістка нацвідбору на «Євробачення-2026» Monokate прокоментувала перемогу конкурентки Leléka. Співачка запевнила, що це не стало для неї сюрпризом. За словами артистки, від самого початку було зрозуміло, що Leléka виграє. Ба більше, Monokate говорить, що інші фіналісти нацвідбору теж дійшли до такого висновку, тому, мовляв, на конкурсі не надто хвилювались та просто насолоджувались проведеним часом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

«Поїхала Leléka – усе так, як усі хотіли. «Суспільне» хотіло, люди хотіли. Все нормально. Там було підключено дуже багато ресурсів, це було від самого початку зрозуміло всім. Не знаю, чого всі зараз дивуються. Все зрозуміло було від початку. Якщо вмієте аналізувати інформацію, спостерігати, як вмикаються медіа, то там все зрозуміло було. Чого у нас на нацвідборі була така атмосфера, чому ми всі проводили чудово час – бо все зрозуміло було», – видала співачка.

Monokate також прокоментувала свій програш на нацвідборі. Артистка посіла шосте місце, виборовши від суддів та глядачів 9 балів. Виконавиця запевнила, що зовсім не засмутилась. Навпаки, артистка тішиться, що їй задля «Євробачення» не доведеться змінювати творчі плани.

«Відставити гейт і паніку. Гейтити інших учасників не треба, всі молодці! Всі, хто мені пише не засмучуватися, я не засмучуюся! Все йде за планом! Все спрацювало так, як воно мало спрацювати. У мене були зовсім інші плани, і я дуже рада, що мені не треба їх змінювати», – пояснила Monokate.

Нагадаємо, переможцем Національного відбору на цьогорічний пісенний конкурс стала Leléka. 

До слова, співачка Jerry Heil, яка є учасницею цьогорічного Нацвідбору на «Євробачення-2026», розкритикувала організаторів конкурсу. Виконавиця, яка змагалася за перемогу з піснею Catharticus, заявила, що її номер не був повноцінним. Артистка поділилась, що в записі виступу мали показати спеціальні прилади, які ламались, іскрились та створювали ефект колапсу. Проте у фінальній версії запису цього не буде.

Як відомо, Україна виступить у другій половині другого півфіналу Євробачення, який пройде 14 травня. 

