Руслана порушила правила під час нацвідбору Євробачення

Руслана розсекретила свою фаворитку, чим порушила правила нацвідбору
фото: скріншот із відео

Артистка агітувала голосувати за одну з фіналісток, чого робити не можна. Фрешті ця фаворитка Руслани й перемогла

Суддя Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026» Руслана допустила порушення правил під час прямого ефіру, повідомляє «Главком». Сталося це, коли артистка коментувала виступ однієї з учасниць. Виконавиця не лише розсекретила свою фаворитку Leléka, а й закликала голосувати за неї, сказавши в ефірі: «Я всіх вас закликаю обрати на «Євробачення» у Відень 2026 року Leléka».

Річ у тім, що судді нацвідбору мають лишатися неупередженими. Члени журі можуть висловити свою симпатію тому чи іншому учаснику чи назвати фаворита, але в жодному разі не агітувати голосувати. А Руслана ж це зробила.

Тож, у разі перемоги Leléka (а це, як стало відомо згодом, й сталося) на нацвідборі може розгорітися гучний скандал. Інші фіналісти можуть вимагати дискваліфікацію результатів.

Зазначимо, торік схожа ситуація сталася зі співачкою Катериною Павленко. Артистка мала стати однією з членів нацжурі від України на «Євробаченні-2025». Проте тоді виконавиця підтримала українського представника – гурт Ziferblat. А оскільки правилами EBU це заборонено, то Павленко замінили.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil заявила про обурливий вчинок технічного відділу нацвідбору на «Євробачення». Артистка повідомила, що її конкурсний номер не показали повністю.

Також ведучій нацвідбору Євробачення Лесі Нікітюк довелося піти перед фіналом на відчайдушний крок. У знаменитості не було можливості помити голову. Тож вона це зробила в приміщенні, де відбувся нацвідбір – під краном у раковині.

