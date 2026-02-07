Руслана порушила правила під час нацвідбору Євробачення

Артистка агітувала голосувати за одну з фіналісток, чого робити не можна. Фрешті ця фаворитка Руслани й перемогла

Суддя Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026» Руслана допустила порушення правил під час прямого ефіру, повідомляє «Главком». Сталося це, коли артистка коментувала виступ однієї з учасниць. Виконавиця не лише розсекретила свою фаворитку Leléka, а й закликала голосувати за неї, сказавши в ефірі: «Я всіх вас закликаю обрати на «Євробачення» у Відень 2026 року Leléka».

Річ у тім, що судді нацвідбору мають лишатися неупередженими. Члени журі можуть висловити свою симпатію тому чи іншому учаснику чи назвати фаворита, але в жодному разі не агітувати голосувати. А Руслана ж це зробила.

Тож, у разі перемоги Leléka (а це, як стало відомо згодом, й сталося) на нацвідборі може розгорітися гучний скандал. Інші фіналісти можуть вимагати дискваліфікацію результатів.

Зазначимо, торік схожа ситуація сталася зі співачкою Катериною Павленко. Артистка мала стати однією з членів нацжурі від України на «Євробаченні-2025». Проте тоді виконавиця підтримала українського представника – гурт Ziferblat. А оскільки правилами EBU це заборонено, то Павленко замінили.

