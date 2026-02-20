АРМА дозволила колаборанту списати з банківського рахунку 122 млн грн (документи)

Засуджений власник онлайн-казино Pin-Up Ігор Зотько таки добився неможливого у своїй ситуації

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) повернуло 122 млн грн засудженому за колабораційну діяльність власнику ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (онлайн-казино Pin-Up) Ігорю Зотьку. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Джекпот колаборанта. Держава без бою віддала 122 млн грн».

Зазначені кошти майже два роки були під арештом, а з червня 2025 року суд передав їх в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. Всього на рахунку було 105 млн грн і плюс 16,96 млн грн відсотків, які «накапали» з цієї суми за час арешту, станом на середину лютого 2026 року.

На початку вересня 2025 року столичний суд ухвалив вирок Ігорю Зотьку: його визнано винним за ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу («Колабораційна діяльність»). На підставі угоди про визнання винуватості, яку обвинувачений уклав із прокурором, до нього було застосовано умовний термін покарання. Крім того, Зотько зробив два донати на ЗСУ: 3 млн грн і 9 млн грн.

Важлива деталь: ухвалюючи вирок, суд розпорядився скасувати всі арешти на майно і кошти обвинуваченого. Це дало підстави Зотьку звертатися до АРМА з вимогою повернути свої мільйони гривень, які раніше було арештовано у рамках кримінального провадження.

18 лютого 2026 року АРМА надало дозвіл «Сенс банку» повернути кошти Зотьку разом із нарахованими відсотками.

Варто наголосити: злочин, який правоохоронці інкримінували Зотьку (ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу), належить до категорії нетяжких. За нього передбачено від трьох до п’яти років позбавлення волі. До основного покарання додається конфіскація майна.

Ситуацію «Главкому» прокоментувала відома юристка, яка раніше працювала в уряді.

«Якщо суд не застосував конфіскацію майна як обов’язкову санкцію частини 4 статті 111-1 Кримінального кодексу, то питання до суду. Також суд у свою чергу повинен був поставити запитання правоохоронцям, відповідальним за збір доказової бази, формулювання підозри тощо. У підсумку вийшла абсурдна ситуація: з одного боку, Феміда засудила людину за колабораціонізм, а з іншого – засуджений просто відкупився і завтра може покинути Україну», – наголосила співбесідниця.

Експертка не вважає, що всю «вину треба валити на АРМА, коли є такий вирок суду».

Адвокат Дмитро Бузанов у коментарі «Главкому» звернув увагу на швидкість проходження справи Зотька у суді. 1 вересня 2025 року справа зайшла до суду, а вже 5 вересня відбувся розгляд угоди про визнання винуватості і винесення вироку.

«Виходить, що для держави це визнано більш доцільним (піти на угоду з обвинуваченим – «Главком»): уповноважений діяти від її імені прокурор фактично обрав варіант отримати 12 млн. грн зараз, замість очікування 120 млн. грн у віддаленій перспективі», – наголосив юрист.