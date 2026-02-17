Підсанкційний Nika Spirit шукає нового власника: що стоїть за перепродажем судна

Танкер, який раніше ходив під російським прапором і був заарештований в Україні, тепер перепродують

Компанія «Альфа Груп 77» вирішила продати арештоване в порту Ізмаїла судно Nika Spirit. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на на електронному майданчику Prozorro.

Повідомляється, що компанія вирішила позбутися майна, яке було придбане минулого року на аукціоні. Нова стартова ціна лота перевищує 12 млн грн.

Згідно з інформацією на електронному майданчику, аукціон проходитиме у форматі трираундового англійського торгу та запланований на 5 березня.

Зауважимо, танкер Nika Spirit потрапив у центр світової уваги в листопаді 2018 року. Тоді під назвою Neyma він безпосередньо брав участь у блокуванні Керченської протоки, що призвело до захоплення українських військових катерів та екіпажів. У 2019 році СБУ затримала судно в Ізмаїлі, що стало першим прецедентом арешту російського майна такого класу.

Чи отримає судно нову назву втретє, стане відомо після аукціону 5 березня.

Але відомо, що у судна є незмінний номер IMO (9146522). Це як серійний номер кузова в авто: як би ти його не фарбував, по базах він все одно проходить як підсанкційний.

Нагадаємо, Франція відпустила танкер тіньового флоту РФ. Прокуратура Марселя повідомила, що власника судна покарали грошовим стягненням у межах угоди про визнання вини.

Танкер Grinch затримали наприкінці січня після перевірки документів, які, за даними слідства, підтвердили підозри щодо використання фальшивого прапора.