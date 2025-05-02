Бацила євросепаратизму. Підозрілий десант Трампа-молодшого

Не тільки бізнес. Для чого президент Трамп відправив свого сина до Східної Європи

Наприкінці квітня столиці Угорщини, Сербії, Болгарії та Румунії приймали в себе важливого гостя з-за океану.

У рамках турне Східною Європою ці країни відвідав син чинного президента США Дональд Трамп-молодший. Маршрут цього вояжу, який здійснювався у межах проєкту «Бізнес-бачення Трампа на 2025 рік», був обраний невипадково.

Адже, окрім того, що регіон є перспективним з точки зору інтересів бізнес-імперії Трампа, він також відомий активною діяльністю популістських, консервативних політичних еліт, які можуть бути корисними нинішній американський президентській адміністрації в її протистоянні з Євросоюзом та країнами Західної Європи.

Чотири обраних

Перша зупинка Трампа-молодшого відбулася в Угорщині, якою, як свого часу сказав Трамп-старший, керує «один із найсильніших лідерів у світі».

Дональд Трамп-молодший вчергове прибув до Будапешту фото: MTI

На закритому бізнес-форумі в Будапешті, 24 квітня, Трамп-молодший зазначив, що Сполучені Штати наразі економічно перенацілюються, щоб зменшити свою залежність від Китаю. І Східна Європа, зокрема Угорщина, яку він назвав «бастіоном західних цінностей на континенті», повинні стати для США ключовими партнерами в цьому процесі. Також він наголосив, що найбільшу загрозу для демократії становить не Росія, а Китай. Таким чином він вкотре нагадав, хто для Вашингтону сьогодні є головним суперником і співпраці з ким, східноєвропейські партнери США повинні уникати.

Трамп Молодший з Віктором Орбаном 13 липня 2024 року фото: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Із Будапешта Трамп-молодший вирушив до Белграда, де 26 квітня зустрівся з місцевою бізнес-елітою, а також президентом Сербії Александаром Вучичем. Це був вже другий за останні два місяці його візит до сербської столиці. У березні він також зустрічався з Вучичем і записав з ним епізод для свого подкасту Triggered. Також тоді було підписано угоду про будівництво зятем американського президента Джаредом Кушнером готелю на місці будівлі колишнього Генерального штабу югославської армії. Сам же Вучич отримав від такої угоди бажані бонуси як для сербської держави, так і для себе особисто.

Трамп-молодший у Белграді зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем фото: Aleksandar Vučić/Instagram

27 квітня на запрошення криптовалютної компанії Nexo Трамп-молодший вже передислокувався до столиці Болгарії Софії. Окрім суто економічної складової – зустрічі з представники місцевого бізнесу, його візит до Софії мав також і політичну, яка становила найбільший інтерес місцевої публіки.

Справа в тому, що він мав неофіційну зустріч з лідером правлячої в Болгарії партії ГЄРБ Бойко Борисовим. Багато хто в Болгарії припускає, що Борисов на ній міг просити Трампа-молодшого посприяти виключенню зі списку Магнітського свого політичного партнера Деляна Пєєвського, партія якого «РПС Новий початок» наразі є одним зі стовпів стабільної роботи чинного болгарського уряду.

Поважний гість з США вже у Софії, Болгарія. 28 квітня 2025 року фото: bta.bg

«Є люди, які хочуть наполегливо працювати, мають знання, не хочуть брати тримісячні відпустки, як у Західній Європі. Тож, я думаю, у Східній Європі є чудова можливість», – сказав Дональд Трамп-молодший у 28 квітня вже в Бухаресті, який став останньою точкою його східноєвропейського турне.

Син президента США і кандидат у президенти Румунії Віктор Понта. Це вже втручання у вибори чи ще ні? фото: adevarul.ro

Офіційний порядок денний візиту до столиці Румунії не включав зустрічі з румунськими високопосадовцями і носив лише економічний характер. Проте в Бухаресті його розглядали як один з інструментів впливу на майбутні президентські вибори. Приводом до таких оцінок стало те, що в зустрічі з Трампом-молодшим також брав участь кандидат у президенти Віктор Понта, а візит поважного американського гостя відбувся лишень за тиждень до першого туру президентських виборів. Ну і не можна не згадати те, що грудні минулого року Трамп-молодший різко розкритикував скасування результатів виборів президента Румунії, назвавши таке рішення Конституційного суду Румунії «ще одною спробою Сороса-марксиста сфальсифікувати результат і заперечити волю народу».

Східноєвропейські плани Трампа і Ко

Східноєвропейське турне Трампа-молодшого мало стратегічну мету – сформувати всередині Євросоюзу неформальну коаліцію, яка б симпатизувала політиці чинної президентської адміністрації США і яка протиставляла би себе Брюсселю і Західній Європі.

Загострення економічного протистояння між США та ЄС посилило напругу в трансатлантичних відносинах. Введення адміністрацією Трампа мита в розмірі 20% на всі імпортовані товари, отримало свою відповідь Євросоюзу. Брюссель розглядає пакет контрзаходів, який може болюче вдарити по американській економіці. Крім того, тарифна політика Вашингтона вже привела до зменшення попиту на американські енергоносії та військову продукцію. Все це стало холодним душем для гарячих голів у Білому домі і змусило їх переосмислювати свою стратегію. Як результат, зараз представники американського бізнесу в спішному порядку намагаються укласти прямі домовленості з окремими європейськими країнами до того, як Євросоюз запровадить колективні заходи у відповідь.

Поряд з цим адміністрація Трампа намагається намацати в Брюсселя слабкі місця, які б дозволили їй вести проти нього ефективну гру. І такі слабкі місця, очевидно, там вбачають в країнах Східної Європи, де є чимало лідерів та впливових політичних фігур, які не приховують свого євроскепсису. У цьому світлі східноєвропейське турне Дональда Трампа-молодшого є меседжем Брюсселю: Вашингтон має намір вибудовувати двосторонні зв’язки з окремим східноєвропейськими столицями в обхід Євросоюзу та його інституцій. Перебуваючи в безпосередньо регіоні син американського президента мав можливість з’ясувати, чи готові східноєвропейські політичні еліти надати перевагу двостороннім відносинам із Вашингтоном замість слідування курсу колективної європейської солідарності.

Що ж до бізнес-складової турне Трампа-молодшого, то вона також є свідченням плану бізнес-імперії Трампа створити стійку міжнародну мережу, яка має інтегрувати в собі нерухомість, фінансові інструменти, технологічні рішення та геополітичні інтереси і має функціонувати незалежно від його присутності у великій політиці. Ключовим елементом цього плану є активна експансія американських компаній на східноєвропейські ринки. Для досягнення цієї мети команда Трампа та наближені до неї американські бізнес-еліти збираються використати сприятливу економічну кон’юнктуру, технологічні тренди (особливо у сфері криптовалют), а також політичну підтримку з боку регіональних політичних еліт. У результаті має сформуватись незалежна від виборів чи змін влади своєрідна система, що функціонуватиме і як підприємницька платформа, і як інструмент політичного впливу з відвертим антиЄС-спрямуванням.

Декілька «але»

Попри свою амбітність, плани сімейства Трампів щодо Східної Європи мають декілька слабких моментів. Перший – це те, що ті ж Угорщина й Сербія, на які робиться серйозна ставка, сильно залежать від китайських інвестицій. На цьому тлі спроби Дональда Трампа-молодшого відірвати їх від Пекіна виглядають досить сумнівними і нагадують безрезультатні намагання його батька внести розбрат у китайсько-російський альянс. Другий – це те, що попри весь свій скепсис до політики Брюсселя, консервативні східноєвропейські політичні еліти не можуть не усвідомлювати ступеня залежності своїх країн від ЄС – його ринку, фондів, тощо. І відвертий євросепаратизм з їхнього боку задля підкилимних угод з адміністрацією Трампа може коштувати їм досить дорого. З огляду на це, позитивні результати проєкту «Бізнес-бачення Трампа на 2025 рік» в Східній Європі багато в чому залежатиме від того, чи збережуть місцеві партнери Вашингтона політичний вплив у своїх країнах і чи будуть вони готові заради участі в глобальній бізнес-схемі Trump Organization йти на конфронтацію як з Брюсселем і Західною Європою, так і з Пекіном.

Ігор Федик, для «Главкома»