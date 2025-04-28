У Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео)

Глава міста повідомив про «загоряння ємності з дизельним паливом»

Росіяни попереджали про ракетну загрозу через українські «Нептуни»

У Новоросійську лунали гучні вибухи. Сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про загрозу ракет «Нептун». Водночас офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ не надходило.

Російські ЗМІ повідомляли про загрозу ракет «Нептун» фото з соцмереж

Тим часом мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що у промисловій зоні села Кирилівка «сталося загоряння ємності з дизельним паливом».

Начебто вогонь перекинувся на легкові автомобілі, що стояли поруч, і контейнери. Постраждалих немає.

До ліквідації залучено вісім пожежних груп. Загрози поширення вогню немає.

За словами Кравченка, причину пожежі буде встановлено після гасіння та проведення відповідних заходів.

Новоросійськ є одним із найбільших портів Росії, через який проходить значна частина експорту нафти, зокрема марки Urals та казахстанської Kebco. Після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму туди було переведено частину Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня 2024 року мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив про атаку морських дронів.

Також у Новоросійську, що в Краснодарському краї Російської Федерації, в ніч проти 17 травня того ж року в місті пролунало понад 20 вибухів. У Новоросійську є Новоросійський мазутний термінал і термінал «Транснафти». Тоді безпілотники вразили щонайменше дві нафтобази та два термінали.