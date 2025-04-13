Трамп подякував Букеле за розміщення «інопланетних ворогів» у сальвадорській в'язниці

Трамп: Вони ніколи більше не будуть погрожувати або загрожувати нашим громадянам

Дональд Трамп заявив, що США та Сальвадор тісно співпрацюють, що викорінити терористичні організації

Президент США Дональд Трамп оголосив про заплановану на понеділок зустріч з президентом Сальвадора Наїбом Букеле, висловивши подяку за співпрацю в боротьбі з терористичними організаціями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп похвалив сальвадорського лідера за те, що той взяв під опіку своєї країни «найжорстокіших інопланетних ворогів світу», маючи на увазі небезпечних злочинців.

«Наші країни тісно співпрацюють, щоб викорінити терористичні організації та побудувати майбутнє процвітання. Президент Букеле люб’язно прийняв під опіку своєї країни деяких із найжорстокіших інопланетних ворогів світу і, зокрема, Сполучених Штатів», – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Президент також підкреслив, що ці злочинці тепер перебувають під повним контролем Сальвадора, «гордої і суверенної країни», а їхня доля залежить виключно від рішень Букеле та його уряду.

«Вони ніколи більше не будуть погрожувати або загрожувати нашим громадянам», – наголосив Трамп.

Таким чином, президент Трамп фактично підтвердив передачу частини злочинців до сальвадорської тюрми в межах посиленої імміграційної політики США.

Нагадаємо, понад 200 ймовірних членів венесуельського угруповання Tren de Aragua було депортовано зі Сполучених Штатів до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Президент Сальвадору Наїб Букеле заявив, що у неділю, 16 березня, до країни прибули 238 членів Tren de Aragua та 23 представники міжнародного угруповання MS-13. Проте ані США, ані Сальвадор не надали жодних доказів їхньої причетності до злочинної діяльності.

Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє масштабний план з депортації мігрантів, який може стати наймасовішим в історії країни. Втім, реалізації цих амбітних задумів можуть завадити як юридичні, так і фінансові труднощі, повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Згідно з джерелами, адміністрація Трампа має намір депортувати близько 1 млн осіб щороку. Координацією дій займається радник Білого дому Стівен Міллер, який майже щодня працює з Міністерством національної безпеки (DHS) та іншими федеральними структурами.