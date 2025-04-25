Навіщо Росія проштовхує прецедент юридичної легалізації окупації

Зняття ж санкцій за Крим і визнання його «російським», по суті, закладає юридичний підхід на майбутнє щодо окупації Росією українських територій

Як США можуть допомогти Путіну легалізувати окупацію Криму

От здавалося б, навіщо США вносять пункт про Крим в угоду, якщо від України не вимагається юридичного визнання його російським, а таке визнання від себе пропонують США?

Все ж, тут є взаємопов'язаність, і звинувачення, що Україна про щось говорить публічно, і одночасно тиск та намагання отримати від нас мовчазну згоду, видають тут прагнення у майбутньому зняти із себе відповідальність за рішення. Бо мова йде не лише про Крим, а про сам підхід.

Поясню. В умовах зупинки війни і далі руху до миру (можливо, довгого, з урахування окупації Росією чотирьох областей плюс Крим), дуже важливі поствоєнні умови, економічні у тому числі, в яких знаходитимуться як Україна, так і Росія.

Бо від цього залежатиме перспектива та розвиток, а значить – більше чи менше шансів на повернення територій.

Якщо ж США визнають Крим «російським», знімають санкції, відкриваючи шлях до експорту російських ресурсів, то Росія, з окупацією окрім Криму ще чотирьох наших областей, буде рухатись до повернення у світову політику (через торгівлю). І скажуть: так які до нас претензії? Україна ж погодилась з угодою, де США визнають Крим «російським».

Це не значить, що не треба вести перемовин, які передбачають поступки. Як пропонують США.

Але, все ж, згідно з підходом, який озвучив раніше Марко Рубіо про два етапи плану (перемирʼя і рух до миру), поступки можуть стосуватися питань перемирʼя, тобто, щодо лінії розмежування де-факто, безпеки територій вздовж лінії і можливої взаємодії в рамках перемирʼя (перш за все, у морі).

Зняття ж санкцій за Крим і визнання його «російським», по суті, закладає юридичний підхід на майбутнє щодо окупації Росією українських територій.

Складно сказати, чого тут більше: російської наглості чи недалекоглядності окремих представників американської переговорної групи.