СБУ викрила зрадників, які просувають позицію про «зовнішнє управління» Україною

Серед зрадників – адвокат обвинуваченого у державній зраді Анатолія Шарія

Служба безпеки викрила зрадників, яких Кремль залучив до реалізації проєкту про «зовнішнє управління» Україною. Вони просувають план капітуляції України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Лідером угруповання є Дмитро Василець – голова забороненої партії «Держава», який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії РФ.

До підривної діяльності він залучив своїх «однодумців»:

Валентина Рибіна – адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;

Олександра Скубченка – «політексперта» з телеканалів Медведчука, який є частим гостем в ефірах пропагандистів;

Олександра Семенченка – заступника голови забороненої партії «Держава», який ховається в Росії;

колаборанта Павла Оніщенка – очільника прокремлівського об’єднання «Слобожанська січ»;

пропагандиста Віктора Малафеєва, який крім антиукраїнських виступів, збирає пожертви на придбання озброєнь для окупантів;

проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з РФ.

Зазначається, що фігуранти створили сайт за аналогом із офіційними сторінками органів влади України, оголосили про проведення «онлайн-референдуму» щодо майбутнього нашої держави, а також розробили копію порталу «Дія», щоб сфальсифікувати результати фейкового голосування.

За матеріалами справи, після створення антиукраїнського осередку у Москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні «філії» в країнах ЄС як «альтернативу» диппредставництвам України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій у складі групи).

Нагадаємо, політолога та блогера Кирила Молчанова було затримано польськими правоохоронцями та депортовано в Україну. Молчанова затримали у Польщі – це перший випадок передачі Україні російського агента, який працював в інформаційній сфері.

До слова, обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук створив у Росії «політичний рух» «Другая Украина». Туди долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року.